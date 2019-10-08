Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balada

Festa sertaneja no Triângulo na quinta (10/10)

O Wanted Pub recebe a festa “TBT – The Best Thursday” e terá shows com Vinicius Terra, João Fellipe e Rafael e DJ Alec Bachetti.

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:50

Publicado em 

08 out 2019 às 12:50
João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Quando?

Dia 10 de outubro de 2019, quinta, às 21h.

Onde?

Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Informações:

(27) 99824-0486.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados