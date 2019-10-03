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Festa Rock In Correria em Vila Velha no sábado (05/10)

As bandas Vintage Guys, Overphone, Anacrônica, Soldiers e Rota 66 se apresentam no Correria Music Bar

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 14:04

Publicado em 

03 out 2019 às 14:04
Overphone Crédito: Henrique Ventura

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 22h.

Onde?

Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Quanto?

R$ 10 (100 primeiros); R$ 15 (após os 100).

Informações:

(27) 98116-3325.

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