Festa, Música e Filmes nesta quinta (11/04)

FESTIVAL
Semana do Rei
Apresentação da Banda da PM. Às 19h. Praça Jerônimo Monteiro. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Aberto ao público.
Festa de Baixo Guandú
Com a banda Onda Boa e Raphael Oliveira. Às 21h30. Estádio Municipal Manoel Carneiro. Rua Antônio Sampaio, Sapucaia, Baixo Guandú. Entrada gratuita.
ESPECIAL
A MPB de Conversa em Conversa
Com o escritor e jornalista José Roberto Santos Neves e Marcos Monteiro. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
AUDIOViSUAL
Divina Luz
Com a exibição do documentário “Divina Luz”, de Ricardo Sá. Às 20h. Cabrón Cine Bar. Av. Desembargador Santos Neves 621, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99299-3971.
BALADA
Fluente
Baile das Bonecas. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Trio Jatobá. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Toro Club
Toro House, com Gamatech, Sparkles e Brenda Vieira. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line).
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Felipe Brava, João Fellipe & Rafael e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
FESTA
Quinta Clássica
Com Grunge Inc. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
MÚSICA AO VIVO
Denisson Nunes
MPB e pop rock. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Artur Nogueira
Forró. Às 20h30. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licinio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7.
Ferna Jazz Trio
Jazz e rock. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 99502-0244.
Felipe Villanova
MPB e pop rock. Às 20h. Cervejaria Bradus. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3208-4208.