Ferrugem no Sunset

Quando?
Sábado (19), às 15h
Onde?
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
Quanto?
Área Vip: 1º Lote R$ 50; Front Stage : 1º Lote R$ 80,00
Publicado em
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 16:55
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