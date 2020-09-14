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Fernando e Sorocaba irão fazer show live no domingo (20)

A agenda também irá contar com apresentação digital do grupo "Samba da Opinião" e da dupla "Leandro e Lorena"

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:09

Publicado em 

14 set 2020 às 15:09
Fernando e Sorocaba
Fernando e Sorocaba Crédito: Cadu Fernandes/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Drive-in

Vitória Sessions- Patati Patatá

Às 17h30, no Estacionamento do Aeroporto de Vitória (Av.Roza Helena Schorling Alburquerque, Bairro Aeroporto, Vitória) . Ingressos: R$ 100 (setor standart); R$ 150 (setor premium). Venda: No site Sympla. Os ingressos são por carro, podendo conter até 4 pessoas cada.  

Lives Musicais

Goiano e Paranaense

Mirella e Lenno

Meninos de Goiás

Fernando e Sorocaba

Às 16h30, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Live Estação". 

Lara Viola

Leandro e Lorena

Samba da Opinião

Teresa Cristina

Moacyr Luz

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.

Simone

André Prando

Às 20h, no canal no YouTube e Instagram do cantor. Ele irá tocar autorais. 

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