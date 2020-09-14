Fernando e Sorocaba irão fazer show live no domingo (20)

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Drive-in
Vitória Sessions- Patati Patatá
Às 17h30, no Estacionamento do Aeroporto de Vitória (Av.Roza Helena Schorling Alburquerque, Bairro Aeroporto, Vitória) . Ingressos: R$ 100 (setor standart); R$ 150 (setor premium). Venda: No site Sympla. Os ingressos são por carro, podendo conter até 4 pessoas cada.
Lives Musicais
Goiano e Paranaense
Às 11h, no canal no YouTube da dupla.
Mirella e Lenno
Às 15h, no canal no YouTube da dupla.
Meninos de Goiás
Às 15h, no canal no YouTube do grupo.
Fernando e Sorocaba
Às 16h30, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Live Estação".
Lara Viola
Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
Leandro e Lorena
Às 17h30, no canal no YouTube da dupla.
Samba da Opinião
Às 18h, no canal no YouTube do grupo.
Teresa Cristina
Moacyr Luz
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Simone
André Prando
Às 20h, no canal no YouTube e Instagram do cantor. Ele irá tocar autorais.