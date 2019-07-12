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Fenfit, Noite Raulzera e mais nesta sexta (19/07)

Publicado em 

12 jul 2019 às 19:38

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 19:38

SHOW
Noite Raulzera
Show e bate-papo com Sandrera e Sylvio Passos. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 30 (antecipado). Informações: (27) 3335-2953.
FESTIVAL
Vibe Sessions
Com Falcão, Nick Cruz, Woo2Tech e Trio Mafuá. Às 22h. Vibe Itaúnas. Av. Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 80,50 frontstage/ 2º lote); R$ 143,75 (open bar/ 2º lote).
Esquina da Cultura
Com 14 Bis, Moxuara, Alecs Rodrigues e Cleisla Gusmão. Às 19h. Av. Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
 
Mestrinho Crédito: Paola Vianna
Festival de Forró de Itaúnas
DJ Fabricio Bravim convida DJ Messias, Enok Virgulino, Mestrinho Convida Chico César, Trio Xamego e 2ª Final. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 72,22. Informações: (27) 3762-5087.
Melanina MCs Crédito: Nunah Alle
Festival Origraffes 2019
Com os DJs Deb, Jack, Jota e LD Fli; batalha de MCs e shows com Melanina MC's e Rap do Vale. Às 19h. Praça Central de Feu Rosa. Rua das Avencas, 172, Feu Rosa, Serra. Entrada gratuita.
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Diego Lyra e AMMOR e Duets. Às 18h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Arraiá Boulevard
Com Luiz Massa. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
Som de Fogueira Crédito: Cypriano
Festival Wine & Beer
Com Wine Beer Band, Banda 027 e Som de Fogueira. Às 20h. Casarão da Fazenda do Centro. Rod. Pedro Cola ES-166, Castelo. Entrada: R$ 30 (dia); R$ 60 (passaporte). Informações: (28) 99935-3456.
BALADA
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Wood’s Vitória
Com João Victor & Vinicius, Breno & Bernardo e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Fluente
Cento iih 50. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Spellunca Music House
Especial Raimundos & Ultraje, com as bandas Herbocinética e Corcel 80. Às 22h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Bolt
Mil Grau. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Meshupa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Beer Fest com Rômulo Aranttes e Projeto Axé de Mesa. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Barrerito Chopperia
Quinta da Confraria com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Com Larissa Pacheco, Big Bat Blues Band, Vintage Gang e Whatever Social Club. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Freelance e Pedro & Lucas. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Cervejaria Bradus
Sexta Prime, com Di Araki. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
Vitrine Music Bar
SEEEXTA!!, com Rafael Reis, DJ KN de Vila Velha e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem nome ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Correria Music Bar
Sextou Trance. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Arraiá da Nação
Com Mauro D’Blaze & Trio Capixaba e Roda de Samba Julina com Kleber Simpatia. Às 19h. Mercado São Sebastião. Rua Lisandro Nicoletti, Jucutuquara, Vitória. Entrada gratuita.
Arraiá do Pega no Samba
Com Leonardo Valentim, Grupos de Quadrilha e DJ Maycon. Às 19h. Quadra da Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Entrada: R$ 10 (dia). Informações: (27) 99868-5429.
Setor Proibido
Shows com ADL, WTF, Melanina MC's, Axant e Bocaum, e Akilla. Às 22h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Entrada: R$ 15 (1º lote).
MÚSICA AO VIVO
Banda Flashback
Flashback dançante. Às 22h30. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.
Mary Amaral
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Marcos Rauta
Axé music, parte do projeto “Axé de Mesa”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Adriano Faquini
Com o show Jazzeando. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Waleska Santos e Trio
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Banda Cósmica e a Komarov
Rock. Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
TEATRO
Pokas
Stand-up de Thiago Ventura. Às 20h e às 21h45. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: de R$ 35 (mezanino/ meia) a R$ 100 (plateia vip/ inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Café às Quatro
Espetáculo do grupo Beta de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
O Rei da Feira
Às 20h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.

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