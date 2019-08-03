Exposições e música ao vivo nesta segunda (05)

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 23:47

Exposição
Universo da Alma Ingênua Crédito: Gabriela Tores
Universo da Alma Ingênua & A Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini
Exposição parte da 4ª Mostra Internacional da Arte Naif, com obras de grandes nomes da arte naïf internacional como Ângela Gomes (ES, Brasil), Alejandro Pinzón (Colômbia) e Virgínia G. Tamanini (ES, Brasil). Instituto Nacional da Mata Atlântica, Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3259-1182. Até 8 de setembro.
O Trauma É Brasileiro
Exposição de Castiel Vitorino Brasileiro, que tem em seu tema central o trauma vivido pelo seu próprio corpo negro e diaspórico. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 24 de agosto.
Mostra de Arte: Inserções
Aniversário do Arte Comvida com pintura ao vivo e exposição. Cabrón Cine Bar. Av. Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h às 1h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99696-2990. Até 25 de agosto.
Literatura
Blue Sutil
Livro do poeta Sérgio Blank. Às 18h. Editora Cousa. Rua Gama Rosa, 236, Centro Histórico, Vitória. Preço do livro: R$ 30. Informações: (27) 99956-0277.
Música ao Vivo
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu. Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353. Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
 

