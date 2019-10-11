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Exposição

Exposição "Overseas" em Vitória

“Overseas” é a nova exposição do Palácio Anchieta

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 17:04

Publicado em 

11 out 2019 às 17:04
O trabalho apresenta mais de 45 obras entre filmes, vídeos e fotografias capturados em suportes analógicos e digitais ao longo da última década. Na maioria de suas obras o deslocamento, a viagem e a caminhada assumem um papel essencial no processo criativo e em parte destes registros produzidos por vários locais do mundo.

Quando?

11 de outubro até 08 de março de 2020.

Onde?

Praça João Clínico, s/nº; Cidade Alta; Vitória.

Visitação?

Terça-feira a sexta-feira, das 9 às 17 horas / sábados, domingos e feriados, das 9 às 16 horas.

Quanto?

Entrada gratuita

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