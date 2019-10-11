Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exposição

Exposição “Distância do Sentir”

O artista Khalil Rodor propõe a exposição “Distâncias do Sentir”

Publicado em 

11 out 2019 às 17:13

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 17:13

Com a proposta de estabelecer uma relação entre a memória e as diásporas, e pensando como os deslocamentos afetam diretamente o cotidiano das pessoas, o artista Khalil Rodor propõe a exposição “Distâncias do Sentir”, seu primeiro trabalho individual. A exposição abre para o público no dia 10 de setembro, terça-feira, às 19 horas, na Galeria Homero Massena, na Cidade Alta, Centro de Vitória.

Quando?

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábado, das 13h às 17h.

Visitação?

de 11/09 até 09/11

Onde?

A Galeria Homero Massena fica localizada na Rua Pedro Palácios, nº 99 – Centro, Vitória.

Informações?

(27) 3132 - 8395

Quanto?

Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados