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Show

Estrela Leminski e Téo Ruiz se apresentam em Vitória no sábado (12/10)

Parceiros no trabalho e na vida, a dupla apresenta show do projeto "Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor"

Publicado em 

26 set 2019 às 10:33

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 10:33

Estrela Leminski e Téo Ruiz Crédito: Rony Hernandes
Estrela Leminski e Téo Ruiz são parceiros no trabalho e na vida. O projeto "Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor" chega para mostrar que eles não são um casal que compõe músicas fofas, e trazem no conteúdo das canções temas diversificados que não tratam do amor clichê romântico.
O rock-poético, de ênfase na canção, ganha visões diferentes sem perder a unidade e coesão dentro da diversidade de nomes. O som é pop com ruído, urbano, contemporâneo e dançante. Acompanham a dupla os músicos Ruan de Castro (guitarra), Diego Perin (baixo), Douglas Vicente (bateria) e Nicolas Salazar (metais).

Quando?

Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 21h30.

Onde?

244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

Atrações:

Abertura do show com Bang Bang Vudu e show com Téo Ruiz e Estrela Leminski, com participação de Gabriela Brown.

Quanto?

R$ 20.

Informações:

(27) 99502-0244.

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