Esquina da cultura

PROGRAMAÇÃO
27 de julho (sexta-feira)
Rodrigo Tristão, Henrique Fontana, Banda Seis 3, Chryso Rocha e Jorge Vercillo
28 de julho (sábado)
Chryso Rocha, Conexão Guarapari, Grupo Ilha, Rogerinho do Cavaco, Banda In'Stage e Renato Teixeira
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados