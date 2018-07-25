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Esquina da cultura

A segunda edição da Esquina da Cultura contará com apresentações de artistas locais e nacionais
Redação de A Gazeta

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Publicado em 

25 jul 2018 às 17:54

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 17:54

PROGRAMAÇÃO
27 de julho (sexta-feira)
Rodrigo Tristão, Henrique Fontana, Banda Seis 3, Chryso Rocha e Jorge Vercillo
28 de julho (sábado)
Chryso Rocha, Conexão Guarapari, Grupo Ilha, Rogerinho do Cavaco, Banda In'Stage e Renato Teixeira

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