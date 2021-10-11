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Espetáculo virtual "Sala de Espera" terá sessão quinta-feira (14/10)

Peça retrata quatro atrizes prestes a voltar à cena após 18 meses de isolamento; confira a programação

Publicado em 

11 out 2021 às 15:48

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:48

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO

Sala de Espera

Experimento cênico virtual, com direção de Fabiano Amigucci e Fagner Rodrigues. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos.

MÚSICA AO VIVO

Átila Ibilê

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. No repertório, samba de raiz. Informações: (27) 3026-7868.

Pelissari

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Trem Caipira

A partir das 19h30, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, modão de viola. Informações: (27) 99612-7942.

Di Lucca & Fabiano

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, moda de viola. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Soudha

A partir das 19h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Coverred

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Leo Nunes e Tony Cajon

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, instrumental. Informações: (27) 3025-1516.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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