Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

DJ Beowülf se apresenta em Vitória na quinta-feira (26/08)

Peça on-line "Vento Forte Para Água e Sabão" também compõe a programação; confira

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:03

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:03

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Beowülf

O DJ carioca se apresenta às 22h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 98170-7651. Ingresso: R$ 30. Venda: no site pensanoevento.com.br.

Vinícius Herkenhoff

O músico se apresenta às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868. No repertório, chorinho e samba. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.

Mary Amaral

A artista se apresenta às 19h30, no El Libertaador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, jazz, bossa e samba. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.

Lígia

A cantora se apresenta às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Diego Lyra

O cantor se apresenta às 19h, no A Ôca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba-rock, MPB e soul brasil. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

O Som do Vinil

Grupo se apresenta às 20h30, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). No repertório, sucessos dos anos 60, 70 e 80.  Informações: (27) 99904-5360.

TEATRO

"Poéticas da Terra e do Céu"

Espetáculo virtual com autoria e atuação de Murilo de Andrade. Produção: Cia Um Só de Teatro. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Symple

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados