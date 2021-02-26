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Eriberto Leão faz show live cantando Raul Seixa na sexta-feira (05/03)

A programação também conta com apresentação on-line da cantora baiana Marcia Castro, além de espetáculos teatrais digitais; confira a agenda

Publicado em 

26 fev 2021 às 18:11

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 18:11

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

A Osesp fará coro, com regência de William Coelho, às 19h, em seu canal no YouTube

Eriberto Leão toca Raul!

O artista Eriberto Leão se apresenta às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. No repertório, clássicos de Raul Seixas como "O Dia em Que a Terra Parou". Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla.

Marcia Castro

A cantora baiana se apresenta às 21h, no canal no YouTube Sesc São Paulo e no perfil no Instagram @sescaovivo

TriFolia

O grupo toca samba, pagode 90, axé retrô e MPB ao vivo, às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória, ES). Couvert: R$ 10 . Informações: (27) 3026-7868.

Sergio Rouver

O saxofonista se apresenta ao lado do acordeonista Mirano Schuler, às 19h, no Theo Bistro (Rua Gastao Roubach, 352, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, música italiana. Couvert: R$ 15. 

V Festival Torta Black

A 5º edição do festival ocorre nos dias 5 e 6 de março, contando com shows, painéis e grafitti. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

TEATRO

O Meu Sangue Ferve Por Você

O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h. 

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez.  Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0,  R$ 10. Venda: no site Sympla.  Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. 

Bull

Espetáculo digital com direção de Eduardo Muniz e Flávio Tolezani, que também faz parte do elenco ao lado de Bruno Guida, Cynthia Falabella e Fernando Nitsch. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Ainda Bem que não Tivemos Filhos

A mostra de teatro online “As Oito de Março” vai exibir nesta sexta-feira (5), às 18h30, o espetáculo dirigido por Lu Maya (AM). Após a exibição, haverá um debate ao vivo com a diretora. Acompanhe a programação pelo canal no YouTube do projeto. Duração: 30 minutos.

DANÇA

Machomachine

Espetáculo de dança on-line com tatiane Trujillo e Wilson Aguiar. A direção e o figurino são de Luciana Canton. Gratuito, o evento será transmitido às 20h, no YouTube, As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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