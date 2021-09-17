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Agenda

Sábado (25/09) será agitado por show de João Neto & Frederico na Serra

A programação cultural também contará com apresentação do grupo Encontro de Batuqueiros em Vitória

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:40

Publicado em 

17 set 2021 às 19:40

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Encontro de Batuqueiros

Grupo se apresenta a partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Antônio Pinto de Águiar, 153, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 30 (meia, pista, lote 3); R$ 60 (meia, camarote, lote3). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18. Evento também terá participação de Samba Crioulo e Samba da Fofoca.

Baile do Dornellas

João Neto & Frederico,  Higino & Gabril, Dj Leandro Netto, Giselle Dario e JV sax. A partir das 20h, no Spettus (R. João Germano de Melo, 2626-2802, Jardim Atlântico, Serra). Ingresso: R$ 30 (lote 2); R$ 40 (lote 3). Venda: no site SuperTicket

Alemã do Forró

O cantor se apresenta a partir das 20h, na Arena North Star (Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina). Ingresso: R$ 40 (individual, lote 2); R$ 200 (mesa 4 pessoas). Venda: no site Bilhete Premium ou nos pontos físicos - Celular.com (27) 99929-0052 ( Avenida Getúlio Vargas, Centro, Colatina/ES); Léo Produções (27) 99848-3347( Colatina/ES). Classificação: 18 anos. Informações: (27)99661-6141. 

Felguk + Jess Benevides + Giselle Dário + Gabz

A  partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 50 (lista amiga, válida até 23h30). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27)98170-7651.

Jungle

Com Bravin, Tonico, Gramlik e Temponi. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: ihip hop, funk e deep house. Ingresso: R$ 25. Venda: na portaria do evento. 

Blacaute

Com Farah, Holowatty e Jopper.A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, pop BR, 150 BPM, electro chic e remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216. 

Leley + Sambadm + Sué

A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99756-9672.

Boka Loka + Samba Júnior + Breno & Lucas + Dj Luuh

A partir das 17h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 80 (geral, inteira, lote 2); R$ 40 (geral, meia, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação: 18 anos.

Suel + Gustavo o Brabo + Grupo Demais

A partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$ 30 (geral, térreo, lote 1); R$ 50 (geral, camarote, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Belucio + Carla Roberta + Nesse Clima + Dj K1 de VV + Felipe Ribeiro + Marcio Santos + Dj Lisboa

A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: R$ 40 (geral, inteira, lote 1); R$ 20 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99806-6564. Classificação: 18 anos.

Robson Moreira + Primeira Classe + Éder Araújo + Jv de VV

A partir das 22h30, no Let's Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: não informado. Informações e nome na lista: no WhatsApp (27)99966-8649.

Garagem do Rock Fest Beer

Com Dona Fran, Duets, Back to the Past e Letal. A partir das 19h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 20 (lote 1). Venda: no site Le billet

Casaca

Banda se apresenta na casa de show Coração Sertanejo (Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim). Ingresso: R$ 20 (pista premium); R$ 40 (área vip). Venda: Loja Diva's (R. Bernardo Horta, 330 - Guandú, Cachoeiro de Itapemirim), Cabana Country (R. Bernardo Horta, 350, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim); Western Brasil (Rua Costa Pereira, n° 114, Bairro, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim); Ecobar (R. Maximiliano Fardim Perim, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim).  Informações: (28) 9 9957-0639. 

MÚSICA AO VIVO

Letícia Chaves (voz) + Davi Fernandes (violão) + Giovanna de Oliveira (percussão)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, músicas de Alcione. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Richard Viana + Rickson Maioli + Rabannada DJ

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Fábio Pinel Trio

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Juras Fernandes e Anderson Ventura

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, músicas autorais e pop. Informações: (27) 3025-1516. 

Sheep & Parafina

Banda se apresenta a partir das 20h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080. 

Grupo Malandragem S.A

Músicos se apresentam a partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, soul music, samba soul e groove. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Vertente

Banda se apresenta a partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas de Led Zeppelin, Amy Winehouse, Queen, Rush e outros. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99249-8543.

Silas Amorim & Isaac Amorim

Músicos se apresentam a partir das 12h, no Santo Congo R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

Jefinho Faraó & Funk retrô + Grupo Sem Medida + Dj Fabi Rocio

Músicos se apresentam a partir das 19h, no Santo Congo R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).

Reder Matos

Músico se apresenta a partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Lucas Revela

A partir das 13h, no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Eduardo Santos

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Douglas Lopes

A partir das 20h, na Bigos Cervejaria (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, MPB. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99612-7942.

Bruno Marlyn

A partir das 21h, no Ramos Botequim (Rod. Gov. José Henrique Sette, 17, Santana, Cariacica). Couvert: R$ 10.

Rômulo Tertúlia

A partir das 19h30, no Rota Beer (R. Itacibá, 38B, Praia de Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99615-2214.

Noite Cubana

Com Eugenio Goulart, na voz e no violão; Erikson Almeida, no violão de 12 cordas e no teclado, Mauro Angelo, no baixo acústico, Alexandre Araujo, no alaúde, Beto Kastanha, na percussão e o cubano Oel Duliep Lescaille. A partir das 20h, no Restaurante Bendito Bistrô 9Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória). No repertório, músicas de Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omara Portuondo e Carlos Santana. Couvert: R$ 25 reais.

ESPECIAL

2º Festival da Moqueca de Grande Goiabeiras

O evento que vai até o dia 26 de setembro conta com barracas de comidas típicas capixabas vendendo pratos a partir de R$ 8. Ele ocorre a partir das 19h, na Rua Silvana Rosa (a rua do Galpão das Paneleiras), na região da Grande Goiabeiras. Além da culinária, o festival com entrada gratuita terá  programação cultural. Confira a atração do dia:

TEATRO

A Pequena Sereia

Sessão às 16h e 18h, no Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.) Ingresso: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia); R$ 30 (conveniado). Classificação: livre. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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