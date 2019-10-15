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Show

É o Tchan comemora 25 anos em Vitória no sábado (19/10)

Banda de pagode baiano traz seu show recheado de sucessos para o Triângulo neste final de semana

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 13:04

Publicado em 

15 out 2019 às 13:04
É o Tchan Crédito: Gilmar Souza

Quando?

Dia 19 de outubro de 2019, sábado, às 19h.

Onde?

Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Ingressos à venda no site.

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