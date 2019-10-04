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Douglas Lopes se apresenta em Vitória no sábado (05/10)

Cantor leva seu rock para Jardim da Penha em apresentação gratuita no Shopping Jardins

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 13:33

Publicado em 

04 out 2019 às 13:33
Douglas Lopes Crédito: Lucas Abboudib

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 19h30.

Onde?

Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

Informações:

(27) 3314-5000.

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