Domingo (28/03) terá live do cantor Ivan Lins

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MÚSICA
Festival Groove Sound Lab
O evento de música on-line contará com live da banda Rádio Bounce e Ivan Lins & Brasilidade Geral. As apresentações acontecem respectivamente às 19h e 20h, no canal no YouTube do evento.
Claudio Nucci
O músico celebra 40 anos de carreira fonográfica com lançamento em live de lançamento do CD "Direto no Coração - 40 Anos de Acontecências", às 17h, no canal no YouTube do artista.
Wesley Nóog
O artista faz live de lançamento do CD "O Samba é a Gente". A transmissão ocorre às 15h, no canal no YouTube Fitamarela e contará com a participação de Neguinho da Beija-flor e Pakato do Cavaco.
Bruno Capinan
A cantora se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. No repertório, seu quinto álbum, "Leão alado sem Juba", composto de nove faixas que falam sobre perdas, desencontros, isolamento e violência policial contra negros. A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser reservados no site Sympla.
André Prando
O cantor capixaba faz a sua tradicional live de domingo, às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube. No repertório, canções de Caetano Veloso.
ESPECIAL
Perifacon- Brotando nas Redes
O evento se define como a primeira comic con das favelas e durante a pandemia está promovendo nos dias 25, 26, 27 painéis em formato live sobre o universo nerd, com acesso gratuito. Para participar do evento, basta se cadastrar aqui. Confira a programação do dia:
INFANTIL
À Mesa com Romeu & Julieta
Espetáculo virtual com texto adaptado de Symone Strobel e atuação de Thiago Monte e Bruno Paiva. A apresentação infantojuvenil faz uma releitura do clássico de Shakespeare. Sua transmissão ocorre às 11h e às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 20 a 28 de março, sábados e domingos, às 11h e 16h. Classificação Indicativa: livre. Duração: 50 minutos.
Cinderela
Uma revisitação do clássico com atuação de Ian Soffredini e Mariana SãoJoão. Sua transmissão ocorre às 14h e 17h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 3 anos.
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio
A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 20h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Revolução na América do Sul
Espetáculo virtual com texto de Augusto Boal e direção de Wellington Fagner. Com temporada de 18 a 29 de março, às 18h e 21h . Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Sua transmissão ocorre no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Parabéns Senhor Presidente
Peça on-line, com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, conta com atuação de Danielle Winits e Christine Fernandes. A comédia tem exibição às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 19 a 21 de março, às 20h; 25 e 26 de março, às 20h; e 28 de março, às 18h e 21h30. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Novo & Normal
Comédia virtual com atuação de Elídio Sanna, Jair Oliveira, Juliana Alves, Paloma Bernardi, Samara Felippo, Sérgio Mamberti, Suely Franco e Tania Khalill. Sua transmissão ocorre às 18h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
O Corpo que eu Habito
Espetáculo virtual com direção artística e coreografia de Sueli Guerra. O espetáculo gravado no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, será exibido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. Temporada: 25 e 26 de março, às 20h; 27 e 28 de março, às 17h e 20h.
Festival em Má Companhia
O evento que vai de 6 a 28 de março reúne trabalhos de grupos e artistas das artes cênicas. Ele abarca a 5ª Mostra OFF de Teatro de Grupo, a Mostra Casa Vermelha, três mesas temáticas (Mesas OFF) e uma conferência. Gratuito, o evento tem suas transmissões exibidas no YouTube e Instagram da Má Companhia. Confira a programação do dia:
Minhas Queridas
Espetáculo virtual da Cia. de Teatro Diversão e Arte, com direção e dramaturgia de Stella Tobar. Temporada: de 19 a 28 de março, sextas, às 20h; sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube da companhia. Duração: 70 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Após a apresentação haverá bate-papo com participação do ator Paulo Flores e mediação de Stella Tobar.
Auto de João da Cruz
Espetáculo virtual da Cia OmondÉ, com direção de Inez Viana. Temporada: de 5 a 28 de março; sextas a domingo, às 19h. Sua transmissão gratuita ocorre no canal no YouTube da companhia. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
Te Falo com Amor e Ira
Espetáculo on-line solo com Branca Messina e direção de Fernanda Bond. Temporada: 20 de março a 25 de abril, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
CINEMA
Festival Cinema Também é Quilombo
O evento que teve início no dia 19 de março e segue até 28 reúne sob a temática do cinema negro a exibição de quatro mostras audiovisuais, em caráter competitivo por júri popular, com produções de realizadores negros brasileiros e da diáspora africana em outros países, além de webinários, sarau e um masterclass. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público e on-line, no site Todesplay.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.