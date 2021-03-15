Domingo (21/03) terá live autoral do cantor André Prando

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MÚSICA
André Prando
O cantor capixaba apresenta a sua tradicional live de domingo, às 20h, em seu canal no YouTube e perfil no Instagram. No repertório, canções autorais.
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
O Meu Sangue Ferve Por você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio
A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.
A Peste
Espetáculo virtual baseado no livro homônimo de Albert Camus. O espetáculo conta com a atuação de Pedro Osório e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 21h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Revolução na América do Sul
Espetáculo virtual com texto de Augusto Boal e direção de Wellington Fagner. Com temporada de 18 a 29 de março, às 18h. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Sua transmissão ocorre no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Parabéns Senhor Presidente
Peça on-line, com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, conta com atuação de Danielle Winits e Christine Fernandes. A comédia tem exibição às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 19 a 21 de março, às 20h; 25 e 26 de março, às 20h; e 28 de março, às 18h e 20h. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Em Busca de Judith
Espetáculo virtual idealizado por Jéssica e Pedro Sá Moraes. A apresentação de teatro canção ocorre às 15h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Race
Espetáculo virtual com direção de Gustavo Paso e texto de David Mamet. Sua transmissão ocorre às 20h, via Yazo, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
O Encontro no Bar
Espetáculo on-line com texto de Bráulio Pedroso e direção de Eduardo Tolentino de Araujo. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a 100. Venda: no site Sympla.
Novo & Normal
Comédia virtual com atuação de Elídio Sanna, Jair Oliveira, Juliana Alves, Paloma Bernardi, Samara Felippo, Sérgio Mamberti, Suely Franco e Tania Khalill. Sua transmissão ocorre às 18h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
INFANTIL
O Pequeno Príncipe
Espetáculo infantil on-line recria a história do pequeno príncipe através de bonecos. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube Teatro Folha. Temporada: de 6 a 28 de março, aos sábado e domingos, às 10h e 15h.
Cinderela
Uma revisitação do clássico com atuação de Ian Soffredini e Mariana SãoJoão. Sua transmissão ocorre às 14h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 3 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.