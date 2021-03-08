Domingo (14/03) contará com live do cantor André Prando

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MÚSICA
André Prando
O cantor capixaba se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube e perfil no Instagram. Desta vez, o repertório será todo com canções de Jorge Bem.
Moça Prosa
O grupo de samba se apresenta às 16h, no canal no YouTube Renascença Clube Oficial. A apresentação integra a "Feira Afro Rena" (FAR), que conta com atrações culturais e empreendedorismo feminino on-line.
INFANTIL
O Pequeno Príncipe
Espetáculo infantil on-line recria a história do pequeno príncipe através de bonecos. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube Teatro Folha. Temporada: de 6 a 28 de março, aos sábado e domingos, às 10h e 15h.
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
O Meu Sangue Ferve Por você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio
A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.
A Peste
Espetáculo virtual baseado no livro homônimo de Albert Camus. O espetáculo conta com a atuação de Pedro Osório e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
MÚSICA
Grupo Rachando o Bico
O cantor se apresenta às 12h, no Dushi Gastrobeer (Av. Ranulpho Barbosa dos Santo, 960, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, chorinho e Samba. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99603-6398.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.