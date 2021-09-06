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Para curtir

Domingo (12/09) contará com show do Grupo Revelação em Vitória

Cantor Paulo Tó também faz parte da programação, se apresentando on-line; confira a agenda

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 20:50

Publicado em 

06 set 2021 às 20:50

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Grupo Revelação

Mais Guga Nandes, Samba Júnior e Dj Fabrício V. Os artistas se apresentam a partir das 17h, no Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 50 (meia/pista/lote 2); R$ 70 (meia/camarote/lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Aniversário do Quintal da Boa

Com Grupo Pra Valer; Grupo Dbem Com a vida; Breno & Bernardo; Dj Japa. A partir das 14h, no Quintal da Boa (Av. Antônio Teixeira de Almeida, 1173, Bubú, Cariacica). Ingresso: R$ 30 (pista/ meia/ lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Domingo "D" Samba

Com Quinteto Preto + 1, Alysson do Banjo e Ricardinho da MUG. A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 0 (até às 19h); R$ 20 (pista); R$ 40 (camarote). Informações: (27) 99897-4027.

Ô Sorte! + Samba Rei + Maycon Sarmento

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99756-9672.

MÚSICA AO VIVO

Vinícius Herkenhoff Quinteto

Músicos se apresentam a partir das 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Feijoada com Samba

Músicos se apresentam a partir das 12h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.

Liana de Castro (piano) + Marcuc Bacalhau (pandeiro) + Luiz Carlos Salles (contrabaixo)

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz e blues. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Beat Club

Banda se apresenta a partir das 16h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). No repertório, rock. Informações: (27) 99837-7080.

Vlad Aks + Dalzy Sales + Samba Fino Trato

Músicos se apresentam a partir das 17h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). Informações: (27) 99798-4093.

Samba Crioulo + Nesse Clima + Dj André Suela

Músicos se apresentam a partir das 12h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199.

MÚSICA ON-LINE

Paulo Tó

Artista se apresenta às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O cantor traz o seu terceiro álbum no repertório da noite. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos.

TEATRO ON-LINE

Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Peça virtual com texto de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcman. Temporada: De 22 de agosto à 28 de setembro de 2021. Aos domingos, às 19h30, e às terças-feiras, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming.  Ingresso: a partir de R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

Os Pássaros

Espetáculo virtual com dramaturgia de Pedro Fagundez e direção de Tom Garcia. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: 05 à 26 de setembro, aos domingos, às 20h. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: R$ 25 (valor popular); R$ 45,45 (valorização cultural). Venda: no site Sympla.  

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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