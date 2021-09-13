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Dj Monia Lombardi se apresenta na quinta-feira (16/09) em Vitória

Sua participação faz parte das atrações do evento Mystic Garden; confira a programação cultural

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:55

Publicado em 

13 set 2021 às 19:55

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MULTICULTURAL

Mystic Garden - Sound by Barlavento

A DJ e outros profissionais da música eletrônica se apresentam a partir das 20h, no Mystic Garden. O evento ocorre no estacionamento do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Até o dia 19 de setembro o local receberá música, gastronomia, mixologia e arte. Ingresso: R$ 20 (meia, lote 1); R$ 40 (inteira), lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18 anos. 

MÚSICA ON-LINE

15 º Festival Sérgio Sampaio

A partir das 19h, nos canais do YouTube do Festival Sérgio Sampaio e do Clube Capixaba do Vinil, na página do Centro Cultural Sesc Glória no Facebook e na TVE/ES. O evento será gratuito, mas, quem desejar, poderá fazer doações para o programa "Mesa Brasil Sesc". A contribuição poderá ser feita através de um código a ser exibido na tela. Com participação de Duo Zebedeu (Fábio do Carmo e Júlio Santos), André Prando, Caju, Dan Abranches, Julia Nali, Zeca Baleiro e Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Confira mais sobre o festival na matéria completa clicando aqui

MÚSICA AO VIVO

Léo Nunes

Músico apresenta instrumental a partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Informações: (27) 3025-1516.

Lígia

Cantora se apresenta a partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Renan Nascimento (saxofone) + Gerlin Junior (piano)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

Fran + Saulo Simonassi + Otávio Ribeiro

Som acústico, a partir das 19h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080. 

TEATRO ON-LINE

Insônia Titus Macbeth

Espetáculo virtual com direção e concepção de André Guerreiro Lopes. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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