DJ Jazzy Jeff realiza live nesta quarta-feira (26); confira a agenda

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Lives musicais
DJ Jazzy Jeff
Conhecido por trabalhar com Will Smith, ele prepara uma apresentação para às 13h, no aplicativo #BeApp
Giovani Cidreira
A partir das 21h, no aplicativo #BeApp
Festival Rebel Vive
Com Amorym (18h); Amanda Paulino (19h); Bruno Di Lullo (20h), Ana Ze (21h), Thiago de Mello (22h); Chico Chico (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.
#emcasacomosesc
Às 19h, show de Virgínia Rodrigues, com participação de João Mendes. Às 21h30, Eduardo Okamoto apresenta o espetáculo "Eldorado". No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.
Dave Matthews Band
A partir das 21h, no site oficial da banda
Shamir
A partir das 19h, no YouTube
Mike Cooley
A partir das 22h, no site oficial do músico
Francis Hime
Com a live "Trocando em Miúdos - As Minhas Canções”. A partir das 19h, no Instagram
Cecitônio Coelho
Às 20h, com a live “Quarta de Raiz com Rodrigo Nogueira”. No Instagram da Casa de Bamba
Luciana Melo
A partir das 21h, no canal do YouTube da cantora
Cinema
Festival Varilux Em Casa
50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do evento e fazer um cadastro simples.
Teatro
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.