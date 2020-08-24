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DJ Jazzy Jeff realiza live nesta quarta-feira (26); confira a agenda

Festival de cinema e peças de teatro também serão realizados on-line nesta quarta

Publicado em 

24 ago 2020 às 15:57

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:57

DJ Jazzy Jeff
DJ Jazzy Jeff Crédito: Instagram/@djjazzyjeff

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives musicais

DJ Jazzy Jeff

Conhecido por trabalhar com Will Smith, ele prepara uma apresentação para às 13h, no aplicativo #BeApp

Giovani Cidreira

A partir das 21h, no aplicativo #BeApp

Festival Rebel Vive

Com Amorym (18h); Amanda Paulino (19h); Bruno Di Lullo (20h), Ana Ze (21h), Thiago de Mello (22h); Chico Chico (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.

#emcasacomosesc

Às 19h, show de Virgínia Rodrigues, com participação de João Mendes. Às 21h30, Eduardo Okamoto apresenta o espetáculo "Eldorado". No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do  Sesc SP.

Dave Matthews Band

A partir das 21h, no site oficial da banda

Shamir

A partir das 19h, no YouTube

Mike Cooley

A partir das 22h, no site oficial do músico

Francis Hime

Com a live "Trocando em Miúdos - As Minhas Canções”. A partir das 19h, no Instagram

Cecitônio Coelho

Às 20h, com a live “Quarta de Raiz com Rodrigo Nogueira”. No Instagram da Casa de Bamba

Luciana Melo

A partir das 21h, no canal do YouTube da cantora

Cinema

Festival Varilux Em Casa

50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do evento e fazer um cadastro simples.

Teatro

O Príncipe

Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.

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