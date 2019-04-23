Dia Nacional do Choro e mais: os eventos desta terça (23/04)

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 15:54

Publicado em 

23 abr 2019 às 15:54
ESPECIAL
Quatro a Zero Crédito: Isabela Senatore
Dia Nacional do Choro
Com Quarteto Quatro a Zero. Às 19h30. Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Oferenda Sonora à São Jorge
Com Comanche Bota Som, Marcelo Shimu, Maresia e Yuri Paris. Às 18h. Casa da Escada. Rua Augusto Calmon, 90, Jucutuquara, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99753-9277.
BALADA
Barrerito Chopperia
Com Rian & Rodrigo, Breno & Bernardo e Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Som de Fogueira
Com Zampa e palco aberto. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória.  (27) 3225-2164.
MÚSICA AO VIVO
Chains of Soul
Rock. Às 20h. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3020-2666.
LITERATURA
Gama Talks
Caê Guimarães e João Moraes. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Viagem pela Literatura
Encontro com o Escritor José Irmo Goring. Às 15h. Biblioteca Municipal de Vitória Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

