Dia do Curioso Musical e Som de Fogueira: destaques de terça (07/05)

ESPECIAL

Fredone Fone Crédito: Monica Zorzanelli

Dia do Curioso Musical

Rap: A Força da Fala, com Fredone Fone. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

CONCERTO

Tributo a Tim Maia

Concerto de alunos do Conservatório de Música de Vila Velha. Às 19h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99911-2531.

BALADA

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Terça acústica com Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Rayanne Meira Crédito: Fillipe Leal

Wanted Pub

“Terça Prime” com Rayanne Meira e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

FESTA

Som de Fogueira

Com Coletivo Luzes e Rodrigo Freitas. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.

MÚSICA AO VIVO

Sérgio Rouver Crédito: Alisson Silva

Sergio Rouver Quarteto

Jazz e bossa nova, com Alexandre Mattos, no teclado, Paulo Sodre, no contrabaixo, Dhyego Damaceno, na bateria, e Sergio Rouver, no saxofone. Às 20h. Braseiro da Ilha. Av. José Miranda Machado, Ilha do Boi, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3224-6559.

TEATRO

Seguindo em frente