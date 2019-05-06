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Dia do Curioso Musical e Som de Fogueira: destaques de terça (07/05)

Publicado em 

06 mai 2019 às 16:40

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 16:40

ESPECIAL
Fredone Fone Crédito: Monica Zorzanelli
Dia do Curioso Musical
Rap: A Força da Fala, com Fredone Fone. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
CONCERTO
Tributo a Tim Maia
Concerto de alunos do Conservatório de Música de Vila Velha. Às 19h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99911-2531.
BALADA
Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas
Barrerito Chopperia
Terça acústica com Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Rayanne Meira Crédito: Fillipe Leal
Wanted Pub
“Terça Prime” com Rayanne Meira e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
FESTA
Som de Fogueira
Com Coletivo Luzes e Rodrigo Freitas. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
MÚSICA AO VIVO
Sérgio Rouver Crédito: Alisson Silva
Sergio Rouver Quarteto
Jazz e bossa nova, com Alexandre Mattos, no teclado, Paulo Sodre, no contrabaixo, Dhyego Damaceno, na bateria, e Sergio Rouver, no saxofone. Às 20h. Braseiro da Ilha. Av. José Miranda Machado, Ilha do Boi, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3224-6559.
TEATRO
Seguindo em frente
Peça da Identidade Cia Teatral. Às 9h30, às 15h30 e às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

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