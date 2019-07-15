Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Dia do Curioso Musical e Samba nas Montanhas: destaques de terça (15/07)

Publicado em 

15 jul 2019 às 17:41

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 17:41

FESTIVAL
Rogerinho do Cavaco Crédito: Site Oficial Rogerinho do Cavaco
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Rogerinho do Cavaco e Banda. Às 20h. Parque Dr. Arthur Gerhardt. Av. Presidente Vargas, Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Festival de Forró de Itaúnas
DJ Fabricio Bravim, Trio Estopim, Banda de Pifanos de Caruaru, Chico Santos & Mauricio Paraxaxar e 3ª Eliminatória. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 61,12. Informações: (27) 3762-5087.
SHOW
Fernando Duarte Crédito: Nilton dos Anjos
Curioso Musical – Violão Tenor
Show didático, com Fernando Duarte. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Bolt
Terçou. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Barrerito Chopperia
Com Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
LITERATURA
Uma Palavrinha
Pré-lançamento do livro de Juane Vaillant, Isabella Mariano e Aline V. Miranda. Às 18h. Casa da Bruxa. Av. Nossa Senhora da Penha, 787, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados