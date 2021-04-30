Domingo (09/05) terá live da cantora Ivete Sangalo

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MÚSICA
Ivete Sangalo
A cantora fará live especial de dia das mães, às 18h, em seu canal no YouTube. Durante a transmissão Ivete Sangalo apresentará três momentos, com diferentes cenários
Alexandre Pires e Daniel
Os artistas apresentam a live "Samba, Sertão e Brasa", às13h, no canal no YouTube de Daniel e de Alexandre.
Fafá de Belém
A cantora também se apresenta em live especial de dia das mães, às 16h, em seu canal no YouTube.
Alcione
A cantora se apresenta às 20h30, na TNT e no canal no YouTube da emissora. A transmissão contará com a participação de Teresa Cristina.
André Prando
O cantor apresenta live especial de dia das mães, cantando Roberto Carlos. A transmissão ocorre às 20h, no perfil no Instagram de André e em seu canal no YouTube.
Live Delas
O DJ Márcio Fernandes se apresenta às 16h, no canal no YouTube.
TEATRO
Uma Canção de Amor
Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Contracapa
Espetáculo virtual com direção e dramaturgia de Maristela Chelaia. Sua transmissão ocorre no YouTube da Cia. Janelas Abertas. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 1 a 16 de maio; sábados, às 20h; domingos, às 19h. Ingresso: R$ 20 a R$ 135. Venda: no site Sympla.
O Papel de Parede Amarelo
Espetáculo virtual com atuação de Larissa Landim. Temporada: 01 a 16 de maio, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos.
Por Detrás de O Balcão
Drama virtual livremente inspirado nos personagens da obra de Jean Genet. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.