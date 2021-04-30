Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Domingo (09/05) terá live da cantora Ivete Sangalo

Alexandre Pires e Daniel também irão se apresentar on-line no dia; confira a programação cultural

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:31

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:31

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Ivete Sangalo

A cantora fará live especial de dia das mães, às 18h, em seu canal no YouTube. Durante a transmissão Ivete Sangalo apresentará três momentos, com diferentes cenários

Alexandre Pires e Daniel

Os artistas apresentam a live "Samba, Sertão e Brasa", às13h, no canal no YouTube de Daniel de Alexandre

Fafá de Belém

A cantora também se apresenta em live especial de dia das mães, às 16h, em seu canal no YouTube. 

Alcione

A cantora se apresenta às 20h30, na TNT e no canal no YouTube da emissora. A transmissão contará com a participação de Teresa Cristina. 

André Prando

O cantor apresenta live especial de dia das mães, cantando Roberto Carlos. A transmissão ocorre às 20h, no perfil no Instagram de André e em seu canal no YouTube

Live Delas

O DJ Márcio Fernandes se apresenta às 16h, no canal no YouTube.

TEATRO

Uma Canção de Amor

Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Contracapa

Espetáculo virtual com direção e dramaturgia de Maristela Chelaia. Sua transmissão ocorre no YouTube da Cia. Janelas Abertas. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 1 a 16 de maio; sábados, às 20h; domingos, às 19h. Ingresso: R$ 20 a R$ 135. Venda: no site Sympla.

O Papel de Parede Amarelo

Espetáculo virtual com atuação de Larissa Landim. Temporada: 01 a 16 de maio, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos.

Por Detrás de O Balcão

Drama virtual livremente inspirado nos personagens da obra de Jean Genet. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados