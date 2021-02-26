Banda Pato Fu se apresenta on-line no domingo (07/03)

Nos dias 6 e 7 de março estará em exibição presencial a exposição "Nem o céu é o limite, a partir das 16h, no Cerimonial Di Lucca Jardins (R. F, 33, Ulisses Guimarães, Vila Velh). A mostra reúne 80 quadros decorativos de Pablo Carneiro e Beatriz Barbosa. Classificação: Livre.