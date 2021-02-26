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Banda Pato Fu se apresenta on-line no domingo (07/03)

A programação também terá live do cantor André Prando e peças de teatro digitais, como "Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio"; confira a agenda

Publicado em 

26 fev 2021 às 18:39

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 18:39

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

INFANTIL

Pato Fu

Às 16h, a banda Pato Fu apresenta o show "Música de Brinquedo 2", no canal no YouTube da Arcelor Mittal. A atração integra o projeto Diversão em Cena. 

MÚSICA

André Prando

O cantor capixaba irá interpretar músicas de Tim Maia nesse domingo, às 20h, em seu canal no YouTube e perfil no Instagram

TEATRO

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

O Meu Sangue Ferve Por você

O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.

Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio

A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.

A Peste

Espetáculo virtual baseado no livro homônimo de Albert Camus. O espetáculo conta com a atuação de Pedro Osório e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.

Mãe Arrependida

Espetáculo on-line com atuação de Karla Tenório e direção de Maria Amélkias Farrah. A transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos.

Julieta mais Romeu

A mostra de teatro online “As Oito de Março” vai exibir durante o domingo (7), às 18h30, o espetáculo dirigido por Paula Queiroz (RN). Após a exibição, haverá um debate ao vivo com as diretoras, a partir das 20h. Acompanhe a programação pelo canal no YouTube do projeto. Duração: 1h.

Festival em Má Companhia

O evento que vai de 6 a 28 de março reúne trabalhos de grupos e artistas das artes cênicas. Ele abarca a 5ª Mostra OFF de Teatro de Grupo, a Mostra Casa Vermelha, três mesas temáticas (Mesas OFF) e uma conferência. Gratuito, o evento tem suas transmissões exibidas no YouTube e Instagram da Má Companhia. Confira a programação do dia:

DANÇA

Machomachine

Espetáculo de dança on-line com Tatiane Trujillo e Wilson Aguiar. A direção e o figurino são de Luciana Canton. Gratuito, o evento será transmitido às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Nem o céu é o limite

Nos dias 6 e 7 de março estará em exibição presencial a exposição "Nem o céu é o limite, a partir das 16h, no Cerimonial Di Lucca Jardins (R. F, 33, Ulisses Guimarães, Vila Velh). A mostra reúne 80 quadros decorativos  de Pablo Carneiro e Beatriz Barbosa. Classificação: Livre.

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