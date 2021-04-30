Sexta-feira (07/05) será animada por live de Zé Geraldo

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MÚSICA
Zé Geraldo
O músico se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A live se chama "Música no Balaio". Ingresso: R$ 40. Venda: no site Sympla.
Renato Gama
Músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Noite Para Raul
A live, que ocorre às 19h, no Instagram @kavernistas contará com o duo MPBlues. Os músicos cariaciquenses tocam Raul e estendem uma homenagem a Banda Brigida D’la Penha, outro conjunto cariaciquense que traz em suas referências musicais a genialidade de Raul Seixas e de Sergio Sampaio. Além disso, o espetáculo terá participação especial de Wilberth Silva, nessa edição,
Feira Virtual de Economia Solidária de Vila Velha
O evento com programação completamente virtual conta com espaço para troca de vivências, cadastros, comercialização, formações e apresentações culturais. Suas transmissões ocorrem a partir das 17h, nos dias 07 e 08 de maio, no YouTube e Facebook do Instituto GG5. Entre as atividades do primeiro dia tem destaque o show do cantor Manfredo, às 19h10. Confira a programação completa da sexta-feira (7):
TEATRO
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Por Detrás de O Balcão
Drama virtual livremente inspirado nos personagens da obra de Jean Genet. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Onde Você Estava Quando eu Acordei?
Espetáculo virtual com atuação de Diane Veloso e Giuliana Maria. Temporada: 07, 14, e 28 de maio, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 10 anos.
INFANTIL
Detrás das Nuvens
Espetáculo virtual com direção de Laila Gama e atuação de Bruno Soares, Ingrid Bonkowski, Laila Gama. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
CINEMA
Lançamento "Entretorres"
O documentário da diretora Fabíola Buzim estreia às 19h30, no canal do YouTube Fabulanas. Quem não puder assistir no horário anunciado não precisa se preocupar, o filme ficará disponível até a madrugada de domingo (9) para segunda-feira (10).
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.