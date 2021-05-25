Quinta-feira (03/06) contará com show live da cantora Iza

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MÚSICA
Zé Manoel
O cantor, compositor e pianista se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Membro da nova MPB, o artista traz um show com repertório próprio. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. São 270 ingressos disponíveis.
Iza
A cantora se apresenta às 21h, no perfil no Instagram @devassa. A apresentação será o lançamento da música "Gueto".
Kleiton e Kleidir
A dupla celebra 40 anos de de carreira, ás 21h, em seu canal no YouTube. A transmissão será feita diretamente do teatro Claro.
MULTICULTURAL
Rio de Violas - III Encontro de Violeiros do Rio de Janeiro
O evento com início neste dia 3 segue até 6 de junho, com shows virtuais, mostra de cinema e oficinas gratuitas. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube da iniciativa. Confira a programação do dia:
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.