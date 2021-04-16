Domingo (25/04) terá live da dupla César Menotti e Fabiano

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MÚSICA
César Menotti e Fabiano
A dupla sertaneja se apresenta às 14h, em seu canal no YouTube.
Festival Mucho
O festival musical ocorre completamente on-line, terminando neste domingo, 25 de abril. Com transmissões em seu canal no YouTube, o evento conta com mesas e shows virtuais. Confira a programação do último dia:
6ª Semana da Canção Brasileira On-line
O evento com shows, bate-papos e oficinas virtuais teve início dia 19 e terminam neste domingo, 25 de abril. As transmissões ocorrem no canal no YouTube do projeto. Confira a programação do dia:
André Prando
O cantor se apresenta às 20h, no seu perfil no Instagram e em seu canal no YouTube. No repertório, canções de John Frusciante.
Mostra Instrumental Paulista
O evento virtual conta com shows e bate-papos on-line, com transmissões no canal no YouTube da iniciativa. Ao todo, 14 artistas da cena instrumental paulista passam pela mostra, que teve início no dia 20 de abril e segue até o dia 25 do mesmo mês. Confira a programação do dia:
Campos Jazz Fest
O festival chega em sua terceira edição, agora completamente on-line. Neste domingo (25) o evento conta com shows live a partir das 20h. As atrações o músico Tony Gordon; e Banda Blue Beatles. A transmissão ocorre no canal no YouTube do festival.
MULTICULTURAL
Tenda Lab: Mostra de Criatividade, Sustentabilidade e Formação Cultural
O evento inteiramente on-line visa estimular e aquecer a produção cultural nas cidades através de diversas linguagens artísticas. Com esta proposta, o Tenda Lab chega em seu último dia. Suas transmissões ocorrem no canal do YouTube do FCV. Para saber mais sobre o evento acompanhe a matéria completa clicando aqui. Confira a programação do dia:
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Pink Star
Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Sua temporada vai de 2 a 26 de abril, sextas e sábados, às 23h; domingos e segundas, às 21h. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
Em Casa a Gente Conversa
Espetáculo virtual protagonizado pelo atores Juliana Knust e Cássio Reis, com direção de Fernando Philbert e texto de Fernando Duarte e Tatá Lopes. Temporada: 22, 23 de abril, às 21h; 24 e 25 de abril, às 18h e às 21h30. O espetáculo é gratuito, com reserva de ingressos no site Sympla. As transmissões ainda não tem local definido pela organização. Classificação indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.
Te Falo com Amor e Ira
Espetáculo on-line solo com Branca Messina e direção de Fernanda Bond. Temporada: 20 de março a 25 de abril, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
Um Chá das Cinco
Espetáculo virtual com texto do escritor João do Rio e direção de Eduardo Tolentino. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
John e Eu
Espetáculo on-line com texto e atuação de Nicolas Trevijano. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
Alteridade
Espetáculo digital com direção de Gabriel Miziara e texto de Maria Giulia Pinheiro. Temporada: 16 a 25 de abril; sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Duração: 35 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.
48h_48min: Isadora, o Oráculo e as incertezas
A exposição imersiva é composta por nove artistas criando e interagindo com o público por meio de materiais visuais - vídeos, músicas, textos, fotografias e performance -, enviados pelas redes sociais. Tudo à mercê da profecia do I-Ching e a aleatoriedade de Isadora - programa de manipulação de imagens e sons que atua de maneira randômica. As transmissões ocorrem nos dias 17, 18, 24 e 25 de abril, às 16h48 e 20h48, no Instagram e YouTube do projeto.