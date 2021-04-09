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Agenda

Domingo (18/04) contará com apresentação virtual de Yassir Chediak

A programação cultural também traz atrações digitais do Festival SP Choro in Jazz, além de live do cantor André Prando

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:22

Publicado em 

09 abr 2021 às 19:22

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICO

Festival SP Choro in Jazz

O evento que teve início na quinta-feira (15) vai até o dia 18 de abril, reunindo 22 instrumentistas paulistas de destaque no jazz, choro e MPB. Suas transmissões irão ocorrer no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

André Prando

O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube e perfil no Instagram. Na live deste domingo o repertório é inteiramente composto por canções de Sérgio Sampaio, que teria completado 74 anos no último dia 13 de abril. 

Yassir Chediak

O cantor apresenta a live "Vozes da Floresta", às 15h, em seu canal no YouTube. O show faz parte de uma série de apresentações que seguem até o dia 24 de abril.

DJ Marcio Fernandes

O DJ apresenta a live "Baile da Sunday", às 13h, em seu canal no YouTube. 

INFANTIL

Show de lançamento livro "Histórias Passarinheiras"

O Grupo Passarinheiros, de contação de histórias e música, lança seu primeiro livro infantil com show on-line e gratuito, às 10h30, no canal no YouTube e Facebook do Parque VIcente Aranha. 

TEATRO

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.

Te Falo com Amor e Ira

Espetáculo on-line solo com Branca Messina e direção de Fernanda Bond. Temporada: 20 de março a 25 de abril, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.

Aviso Prévio

O espetáculo exibido virtualmente conta com direção e Clara Carvalho, além de atuação de Fernanda Couto e Kiko Vianello. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação indicativa: 12 anos. 

A Lua Vem da Ásia

Drama on-line baseado no livro homônimo de Walter Campos de Carvalho. A apresentação tem adaptação e atuação de Chico Diaz. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

48h_48min: Isadora, o Oráculo e as incertezas

A exposição imersiva é composta por nove artistas criando e interagindo com o público por meio de materiais visuais - vídeos, músicas, textos, fotografias e performance -, enviados pelas redes sociais. Tudo à mercê da profecia do I-Ching e a aleatoriedade de Isadora - programa de manipulação de imagens e sons que atua de maneira randômica. As transmissões ocorrem nos dias 17, 18, 24 e 25 de abril, às 16h48 e 20h48, no Instagram e YouTube do projeto

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