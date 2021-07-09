A sexta-feira (16/07) será agitada por show virtual de Elba Ramalho

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MÚSICA
JaNaJu
O trio apresenta a live "Luau do Casal", às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 40. Venda: no site Sympla.
Uma Noite de Arraiá
Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo e Solange Almeida se apresentam às 20h, no canal no YouTube de Ramalho. A apresentação acontece ao vivo, diretamente do Teatro Riachuelo.
Di Melo
O músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Maria Rita
A cantora se apresenta às 20h30, no show de abertura do Festival Sesc de Inverno. A transmissão ocorre no canal no YouTube Portal Sesc Rio.
Quinteto Preto
O grupo se apresenta às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba de raiz. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Diego Lyra Trio
O grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Luiz Marreto & Trio
Música ao vivo, às 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Duets
A banda apresenta ao vivo, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Aria Bispo (voz) e Gerlin Junior (piano)
A dupla se apresenta às 19h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. No repertório: Samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Casal Acústico
A dupla se apresenta às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua quarta semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
TEATRO
Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Monstro
Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
Sal
Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada: 11 a 18 de julho, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Lela & Cia.
Espetáculo virtual com direção de Malu Bierrenbach. Temporada: 16 a 25 de julho, segunda a sábado, às 19h; domingo, às 16h e 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.