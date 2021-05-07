Sexta-feira (14/05) terá show virtual da dupla César Menotti e Fabiano

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MÚSICA
Teago Oliveira
O cantor, compositor e instrumentista apresenta músicas do seu primeiro disco solo "Boa Sorte" de 2019. A live ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no site Sympla.
VI Festival Voadora
Indo do dia 13 ao dia 15 de maio, o evento virtual traz lives sempre às 20h, no canal no YouTube e Instagram do festival. No total serão 12 atrações musicais, confira os artistas que se apresentam nesta sexta-feira (14): Luri; Dan Abranches; Not So Bad; André Prando.
Zé Geraldo
O músico se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A live se chama "Música no Balaio". Ingresso: R$ 40. Venda: no site Sympla.
Marissol Mwaba e François Muleka
Os astistas se apresentam às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
César Menotti e Fabiano
A dupla sertaneja se apresenta às 20h, no canal no YouTube do Sesc em Minas Gerais.
I Festival Tradicionalidades
Até o domingo (16) o evento traz apresentações de grupos culturais das comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro on-line. As transmissões gratuitas ocorrem no site do festival. Confira a programação do dia:
Kátya Teixeira
A artista se apresenta às 21h, em seu canal no YouTube, trazendo o show "Canções para Despertar".
Noitada Live
Tradicional apresentação diggital do DJ Marcio Fernandes, às 19h, em seu canal no YouTube.
Marco Cypreste Acústico
O músico se apresenta ao vivo, às 17h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: 27 99626-3425.
Live Volta ao Mundo
A apresentação do acordeonista Mirano Schuler vai ao ar às 21h, no canal no YouTube do Bravo Estúdio. O show conta com os músicos Sergio Rouver (sax alto), Eliel Moura (baixo); Isaias Rouver - bateria
TEATRO
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Onde Você Estava Quando eu Acordei?
Espetáculo virtual com atuação de Diane Veloso e Giuliana Maria. Temporada: 07, 14, e 28 de maio, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 10 anos.
Protocolo Volpone, Um Clássico em Tempos Pandêmicos
Comédia da Cia Bendita Trupe, adaptada da obra "Volpone", de Ben Jonson. Sua transmissão ocorre de forma gratuita no canal no YouTube Protocolo Volpone. Temporada: 14 de maio a 5 de junho, sextas e sábados, às 20h. Duração: 120 minutos.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 10 de maio até às 23h59 do dia 16 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Moléstia
Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Entre Homens
Espetáculos virtuais com dramaturgia de Rogério Corrêa sobre revolução sexual gay na internet e homofobia. As transmissões ocorrem às 21h, no canal no YouTube "Entre Homens Online", até o dia 16 de maio.
Ireti
Videoarte com direção de Ingrid Caroline Alecrim. Temporada: 13 a 16 de maio, às 20h. Sua transmissão gratuita ocorre no canal do YouTube da Cia. do Despejo. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
CINEMA
Mostra África Contemporânea
A mostra de cinema virtual ocorre até o dia 15 de maio, na plataforma InnSaei.TV. O evento conta com uma programação exclusiva de filmes africanos premiados e inéditos. Cada filme exibido ficará 24 horas no ar de forma on-line e gratuita. A obra do dia é “Comboio de Sal e Açúcar” (2016), filmado em Moçambique, o longa tem direção de Licínio Azevedo.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.