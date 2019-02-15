Descida da Rua 7, baladas e exposição: os destaques de terça (19/02)

CARNAVAL
Descida da Rua 7
Às 19h. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.
BALADA
Beb’s Vitória
Ensaio do Léo Lima. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Pinguim Music Bar
Forró do Pinguim, com Trio Clandestino. Às 18h. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 19h30); R$ 10 (após 19h30). Informações: (27) 99645-7828.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Terça Prime” com Leonardo Valentim e Felipe Ribeiro. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
FESTA
Som de Fogueira
Com Manga Rosa Experience, Vinicius Caranguejo e Old Scotch Band. Às 19h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
EXPOSIÇÃO
Desenho: a Linha Difusa
Exposição coletiva com a proposta de ser um intercâmbio entre artistas de várias partes do Brasil e do mundo com trabalhos de Alice Zundt (PR), Christine Enrègle (França), Diego Ribeiro (ES) Dulce Osinski (PR), Fernando Augusto (ES), Gretchen Sherer (EUA), José Antonio de Lima (PR), Hoda Kashiha (Irã), Liliana Sanches (ES) e Marcelo Silveira (PE). Abertura às 19h. Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-5295. Até 20 de abril.