Daniela Mercury fará folia virtual na sexta-feira (12/02)

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SHOW
Daniela Mercury
No dia em que seria o carnaval de Salvador, a cantora apresenta live de folia, para a alegria dos amantes de carnaval. A transmissão ocorre às 20h30, no canal no YouTube da artista.
Ana Karina Sebastião
A musicista se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A transmissão do Palco Itaú Cultura é gratuita e os ingressos podem ser reservado no site Sympla. No repertório da artista, estarão diferentes gêneros musicais
1º Carnaval On-line de Vitória
No dia 12, tem início a programação de lives musicais de carnaval da Prefeitura municipal de Vitória (PMV), que seguirão até o domingo (14). No primeiro dia da folia virtual, as apresentações começam às 20h, no canal no YouTube da PMV. As atrações serão: Trio Clandestino (20h); 2 cabeças +1 (21h); Pedro Perez (22h); e Bad Guys (23h).
Banda Cheiro de Amor
A banda de axé se apresentará em live de carnaval às 20h30, no seu canal do YouTube.
e-Carnaval SulAmérica
Preta Gil, Bell Marques, Péricles e a banda Jota Quest se apresentarão em live de carnaval, às 18h, no canal no YouTube da SulAmérica.
TEATRO
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 21h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Uma Mulher Só
Espetáculo virtual gratuito com texto de Dario Fo e Franca Rame. A interpretação solo fica por conta de Martha Meola. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming e seus ingressos podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.