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Daniela Mercury fará folia virtual na sexta-feira (12/02)

Além da atração nacional, o dia também terá artistas locais se apresentam no "1° Carnaval On-line de Vitória"; confira a programação

Publicado em 

05 fev 2021 às 18:25

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:25

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Daniela Mercury

No dia em que seria o carnaval de Salvador, a cantora apresenta live de folia, para a alegria dos amantes de carnaval. A transmissão ocorre às 20h30, no canal no YouTube da artista. 

Ana Karina Sebastião

A musicista se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A transmissão do Palco Itaú Cultura é gratuita e os ingressos podem ser reservado no site Sympla. No repertório da artista, estarão diferentes gêneros musicais

1º Carnaval On-line de Vitória

No dia 12, tem início a programação de lives musicais de carnaval da Prefeitura municipal de Vitória (PMV), que seguirão até o domingo (14).  No primeiro dia da folia virtual, as apresentações começam às 20h, no canal no YouTube da PMV. As atrações serão: Trio Clandestino (20h); 2 cabeças +1 (21h); Pedro Perez (22h); e Bad Guys (23h). 

Banda Cheiro de Amor

A banda de axé se apresentará em live de carnaval às 20h30, no seu canal do YouTube

e-Carnaval SulAmérica

Preta Gil, Bell Marques, Péricles e a banda Jota Quest se apresentarão em live de carnaval, às 18h, no canal no YouTube da SulAmérica

TEATRO

Dentro do Coração Selvagem

O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 21h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.  Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla

Uma Mulher Só

Espetáculo virtual gratuito com texto de Dario Fo e Franca Rame. A interpretação solo fica por conta de Martha Meola.  Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming e seus ingressos podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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