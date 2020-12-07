Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Daniel e a dupla Jorge & Mateus vão agitar o sábado (12) com live

A agenda também contará com apresentação digital da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, além de programação da 5ª Virada Cultural de Linhares

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:12

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:12
A dupla Jorge e Mateus apresentando a canção
A dupla Jorge e Mateus apresentando a canção "Bobinha" Crédito: Reprodução/ YouTube

Música 

Daniel e Jorge & Mateus

Live show, às 20h, no canal no YouTube da dupla.

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Apresentação digital, às 18h, no canal no YouTube da Orquestra. 

Marcos e Belutti

Transmissão ao vivo, direto de um drive-in, a partir das 18h, pelo YouTube.

Seu Jorge

A partir das 19h, com transmissão pelo YouTube. Com participação de Sasha Meneghel, Cauã Raymond e Alessandra Ambrósio.

Festival Som na Faixa

Com show do duo duo Proveta e Penezzi. A partir das 19h, no YouTube.

Concerto de Natal da OSES

Apartir das 20h, com participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência de Helder Trefzger. A partir das 20h, pelas redes sociais do Governo do Espírito Santo e TVE/ES.

Multicultural

5ª Virada Cultural de Linhares

Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:

#VIRADASPONLINE

Com apresentações de Roberta Campos e Banda de Aruê, entre outros convidados. A partir das 13h, com transmissão pela página do evento

Roby e Thiago

A dupla apresenta sua live de Natal, a partir das 16h, no YouTube

16ª Virada Cultural de São Paulo

Com shows de Mart'nália, Fabiana Cozza, Elza Soares, Flávio Renegado, Criolo, Rennan da Penha e MC Kekel. A partir das 18h30,  página do evento

3º Encontro Nacional de Mulheres no Samba

O evento reúne mulheres sambistas em todo o país. Na edição nacional, que começa às 17h, com transmissão pelo Facebook, a homenageada será Elza Soares. No Estado, a homenagem fica para Vera da Mata. A transmissão local acontece pelo YouTube, também às 17h

Próximo Número 1: Villa Mix

O reality show sertanejo recebe as participações de Luan Santana, Gusttavo Lima, Lauana Prado, César Menotti e Fabiano, Matheus e Kaun. A partir das 22h30, com transmissão pelo YouTube.

Arte

Exposição "Vix Estórias Capixabas"

Mostra em cartaz de 3 de dezembro de 2020 a 3 de março de 2021, no Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória). A exposição reúne 23 obras de artistas locais e foi elaborada a partir do trabalho dos capixabas Elpídio Malaquias(1919 - 1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). Sua visitação será feita através de agendamento prévio de grupos de até 10 pessoas, que devem marcar o passeio através do e-mail: [email protected]. O Museu funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: das 12h às 16h. Informações: (27) 3132-8393. Para mais detalhes da exposição, confira a matéria na íntegra

Teatro

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Nesta Data Querida

Apresentação digital, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com Daniela Fontan, Elisa Pinheiro, Juliana Guimarães e Vilma Mel. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 12 anos. 

Os Que Esperam A Hora da Morte

Peça digital com texto de Pedro Fagundez e atuação de Monique Almeida e Tom Garcia . Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 40 minutos. 

Os Monólogos da Vagina

Peça com direção de Miguel Falabella e atuação de Adriana Lessa, Cacau Melo e Maximiliana Reis. A partir das 20h30, com transmissão pelo site Sympla. Ingressos a partir de R$30. 

Cinema

Mostra on-line de cinema Infantil

Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:

Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo

Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural.  Confira os títulos:

Festival Arte como Respiro:  segunda leva de curtas-metragens

Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural. 

XV Mostra Produção Independente da ABD Capixaba

Ocorrendo de 6 a 13 de dezembro, o evento digital sobre cinema tem suas transmissões feitas pela TV Educativa, pelo site da ABD Capixaba  e pelo canal no YouTube da Associação. Ele conta com exibição de filmes, debates com os realizadores, lançamento da Revista Milímetros n. 10, cursos e bate-papos. Confira a programação do dia:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados