Daniel e a dupla Jorge & Mateus vão agitar o sábado (12) com live

Música
Daniel e Jorge & Mateus
Live show, às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Apresentação digital, às 18h, no canal no YouTube da Orquestra.
Marcos e Belutti
Transmissão ao vivo, direto de um drive-in, a partir das 18h, pelo YouTube.
Seu Jorge
A partir das 19h, com transmissão pelo YouTube. Com participação de Sasha Meneghel, Cauã Raymond e Alessandra Ambrósio.
Festival Som na Faixa
Com show do duo duo Proveta e Penezzi. A partir das 19h, no YouTube.
Concerto de Natal da OSES
Apartir das 20h, com participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência de Helder Trefzger. A partir das 20h, pelas redes sociais do Governo do Espírito Santo e TVE/ES.
Multicultural
5ª Virada Cultural de Linhares
Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:
#VIRADASPONLINE
Com apresentações de Roberta Campos e Banda de Aruê, entre outros convidados. A partir das 13h, com transmissão pela página do evento
Roby e Thiago
A dupla apresenta sua live de Natal, a partir das 16h, no YouTube
16ª Virada Cultural de São Paulo
Com shows de Mart'nália, Fabiana Cozza, Elza Soares, Flávio Renegado, Criolo, Rennan da Penha e MC Kekel. A partir das 18h30, página do evento
Próximo Número 1: Villa Mix
O reality show sertanejo recebe as participações de Luan Santana, Gusttavo Lima, Lauana Prado, César Menotti e Fabiano, Matheus e Kaun. A partir das 22h30, com transmissão pelo YouTube.
Arte
Exposição "Vix Estórias Capixabas"
Mostra em cartaz de 3 de dezembro de 2020 a 3 de março de 2021, no Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória). A exposição reúne 23 obras de artistas locais e foi elaborada a partir do trabalho dos capixabas Elpídio Malaquias(1919 - 1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). Sua visitação será feita através de agendamento prévio de grupos de até 10 pessoas, que devem marcar o passeio através do e-mail: [email protected]. O Museu funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: das 12h às 16h. Informações: (27) 3132-8393. Para mais detalhes da exposição, confira a matéria na íntegra.
Teatro
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Nesta Data Querida
Apresentação digital, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com Daniela Fontan, Elisa Pinheiro, Juliana Guimarães e Vilma Mel. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 12 anos.
Os Que Esperam A Hora da Morte
Peça digital com texto de Pedro Fagundez e atuação de Monique Almeida e Tom Garcia . Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 40 minutos.
Os Monólogos da Vagina
Peça com direção de Miguel Falabella e atuação de Adriana Lessa, Cacau Melo e Maximiliana Reis. A partir das 20h30, com transmissão pelo site Sympla. Ingressos a partir de R$30.
Cinema
Mostra on-line de cinema Infantil
Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:
Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo
Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural. Confira os títulos:
Festival Arte como Respiro: segunda leva de curtas-metragens
Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural.
XV Mostra Produção Independente da ABD Capixaba
Ocorrendo de 6 a 13 de dezembro, o evento digital sobre cinema tem suas transmissões feitas pela TV Educativa, pelo site da ABD Capixaba e pelo canal no YouTube da Associação. Ele conta com exibição de filmes, debates com os realizadores, lançamento da Revista Milímetros n. 10, cursos e bate-papos. Confira a programação do dia: