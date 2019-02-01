Confira os eventos deste sábado (02/02)

FESTIVAL
Verão Manguinhos 2019
Banda 80+. Às 20h. Av. Atapoã, Manguinhos, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-0784.
25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Com a exibição do filme “Benzinho”, de Gustavo Pizzi. Às 19h. Barra do Sahy, Aracruz. Aberto ao público.
BALADA
Bolt
Dirty Beat. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
CarnaVibes, com Dandaras do Ritmo. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Rabetão. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
YO! Gringa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (para estrangeiros); R$ 15 (brasileiros/ até 23h); R$ 20 (brasileiros/ após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Tributo ao Queen, com Killer Queen. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Felipe Brava e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Correria Music Bar
Voccatus (RJ) e Anacrônica (ES). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Toro Club
Main. Às 23h. Av. Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99864-8030.
Embrazado
Embrazado Summer com Bruninho & Davi. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30.
FESTA
The Week On The Road
Carioca Party. Às 23h59. Luazul. Rua Servidão III, Nova Guarapari, Guarapari. Entrada: R$ 70.
Tu Tá Na Gaiola
Com Rennan da Penha. Às 22h. Green House Eventos. Av. Jones dos Santos Neves, 1032, Portinho, Piúma. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 99961-2599.
Forró de Vila Velha
Com Alex Corrente e Trio e Gustavo Pingo. Às 22h. Juras Bar. Rua Europa, 262, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
Sonido de Verão
Com Bernardo B e Vitor Fieni. Às 17h. SubTrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 2. Informações: (27) 99831-7655.
ESPECIAL
6° Sarau Palmarino
Às 15h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraiva, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 13h. Moqueka Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Márcia Chagas
Samba e chorinho. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Beck Power
Tributo ao Planet Hemp. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Cantro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Rey e Jorjão
Variado. Às 20h. Oxente. Av. Presidente Costa e Silva, 560, Bairro República, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 9856-4523.
Esquema Retrô
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Ricardo Xenon
Sertanejo. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345.
Estilo Trio
Sambas de bossa. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3134-0101.
Eliseu Nunes
Variado. Às 19h. Moqueka Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
Banda Black Station
Tributo a Amy Winehouse. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.