Confira os eventos deste domingo (27/01)

FESTIVAL

Bárbara Greco Crédito: Arthur Tavares

Mar da Música

Googha, Bárbara Greco e Jean da Viola.

Quando: 18h.

Onde: Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha de Caieiras, Vitória.

Quanto: aberto ao público.

Vila Velha Verão 2019

Trio Lubião e Forró Raiz.

Quando: 19h.

Onde: Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: aberto ao público

Roberson Rodrigues e Viviane Miranda.

Quando: 19h30.

Onde: Pracinha De Paul, Rua da Lancha, 182, Paul, Vila Velha.

Quanto: aberto ao público.

Verão Itapemirim 2019

Nana Nunes e Banda Comichão.

Quando: 16h.

Onde: Palco de Itaoca, Praia de Itaoca, Itapemirim.

Quanto: aberto ao público.

BALADA

Correria Music Bar

Projeto Tardes de Rock, com a banda Mustang 66.

Quando: 18h.

Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 98116-3325.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia, MC Popay, Rabannada DJ e Breno & Bernardo.

Quando: 17h.

Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto: R$ 20.

Informações: (27) 99810-4312.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance.

Quando: 18h.

Onde: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo).

Informações: (27) 99950-1515.

Malik Mustache Crédito: Ana Cuelbas

Thale Beach

Malik Mustache, Fred Reggiani, Guga Prates, Lucio Merçon e Sillaz.

Quando: 12h.

Onde: Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.

Quanto: R$ 40.

Casa da Gruta

Dub Dominguera, com a banda Beck Power e DJs.

Quando: 16h20.

Onde: Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 5 (até 19h); R$ 10 (após 19h).

Informações: (27) 99766-0667.

FESTA

Jambra

Samba no quintal de casa com o grupo Verdinho e a Rapaziada e ensaio do bloco Premeditando o Breque.

Quando: 15h.

Onde: Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória.

Quanto: voluntária, a partir de R$ 2.

Informações: (27) 99831-7655.

Forró 40 Graus

Com Forró Bemtevi.

Quando: 19h.

Onde: Bar 40 Graus. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h).

Informações: (27) 99904-5360.

Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

HajAxé

Com Bloco Afro Kizomba e Xá da Índia com o projeto XABADÁ.

Quando: 15h.

Onde: OParque. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 10 (até 16h30); R$ 15 (após 16h30).

Informações: (27) 3207-3446.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado.

Quando: 16h.

Onde: Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha.

Quanto: R$ 5.

Informações: (27) 3072-3531.

Exposição

Trieb

Exposição de Tiago Ribeiro com uma série de pinturas com seres humanos, tema caro ao artista, nas mais diversas formas de sexo, raça, numa precisão, ao ponto de criar seres dotados de personalidades. Espaço de Arte La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro Republica, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h30 às 0h; domingos, das 12h às 20h30. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-7944. Até 7 de março.

20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.

Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.

Colonização do Solo Espírito-Santense