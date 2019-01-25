Confira os eventos deste domingo (27/01)

FESTIVAL
Mar da Música
Googha, Bárbara Greco e Jean da Viola.
Quando: 18h.
Onde: Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha de Caieiras, Vitória.
Quanto: aberto ao público.
Vila Velha Verão 2019
Trio Lubião e Forró Raiz.
Quando: 19h.
Onde: Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: aberto ao público
Roberson Rodrigues e Viviane Miranda.
Quando: 19h30.
Onde: Pracinha De Paul, Rua da Lancha, 182, Paul, Vila Velha.
Quanto: aberto ao público.
Verão Itapemirim 2019
Nana Nunes e Banda Comichão.
Quando: 16h.
Onde: Palco de Itaoca, Praia de Itaoca, Itapemirim.
Quanto: aberto ao público.
BALADA
Correria Music Bar
Projeto Tardes de Rock, com a banda Mustang 66.
Quando: 18h.
Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quanto: entrada gratuita.
Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia, MC Popay, Rabannada DJ e Breno & Bernardo.
Quando: 17h.
Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.
Quanto: R$ 20.
Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance.
Quando: 18h.
Onde: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo).
Informações: (27) 99950-1515.
Thale Beach
Malik Mustache, Fred Reggiani, Guga Prates, Lucio Merçon e Sillaz.
Quando: 12h.
Onde: Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
Quanto: R$ 40.
Casa da Gruta
Dub Dominguera, com a banda Beck Power e DJs.
Quando: 16h20.
Onde: Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 5 (até 19h); R$ 10 (após 19h).
Informações: (27) 99766-0667.
FESTA
Jambra
Samba no quintal de casa com o grupo Verdinho e a Rapaziada e ensaio do bloco Premeditando o Breque.
Quando: 15h.
Onde: Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória.
Quanto: voluntária, a partir de R$ 2.
Informações: (27) 99831-7655.
Forró 40 Graus
Com Forró Bemtevi.
Quando: 19h.
Onde: Bar 40 Graus. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h).
Informações: (27) 99904-5360.
HajAxé
Com Bloco Afro Kizomba e Xá da Índia com o projeto XABADÁ.
Quando: 15h.
Onde: OParque. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 10 (até 16h30); R$ 15 (após 16h30).
Informações: (27) 3207-3446.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado.
Quando: 16h.
Onde: Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha.
Quanto: R$ 5.
Informações: (27) 3072-3531.
Exposição
Trieb
Exposição de Tiago Ribeiro com uma série de pinturas com seres humanos, tema caro ao artista, nas mais diversas formas de sexo, raça, numa precisão, ao ponto de criar seres dotados de personalidades. Espaço de Arte La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro Republica, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h30 às 0h; domingos, das 12h às 20h30. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-7944. Até 7 de março.
20/20
Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.
Bem de Perto
Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.
Colonização do Solo Espírito-Santense
A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.