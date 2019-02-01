Confira os eventos deste domingo (03/02)

FESTIVAL

Vila Velha Verão 2019

Via Aérea e banda DuBalaio. Às 19h. Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha. Aberto ao público.

CARNAVAL

Churrascada da Boa

Com Renanzinho Batuqueiro, Emerson Xumbrega, Pele Morena e Bateria Águia Furiosa. Às 12h. Independente de Boa Vista. Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica. Entrada: R$ 25 (1º lote); R$ 35 (2º lote). Informações: (27) 99925-1116.

Ensaio de Verão

Ensaio da Unidos da Piedade com BatuqDellas e Grupo Só Sambando. Às 18h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3134-0101.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Trio Dona Zefa. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3347-1512.

Liverpub Vitória

Final da NFL. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99944-1204.

Barrerito Chopperia

Macucos, Breno & Bernardo e Samba da Getúlio. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Casa da Gruta

Dub Dominguera LUZES. Às 17h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h30); R$ 10 (após 18h30). Informações: (27) 99766-0667.

Hangar Gastrobar

Ítalo Convida, com Ítalo Cosvosk, Davi Lins e DJ Malini. Às 18h. Avenida Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3398-4150.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Sonido de Verão

Com Malacaxeta. Às 15h. SubTrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 2. Informações: (27) 99831-7655.

33ª Festa do Tomate

Shows com Alemão do Forró e Filipe Fantin. Às 18h. Centro de Eventos Tomatão. Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Projeto Samba na Praia

Samba e pagode. Às 12h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99638-3345.

Marcus Macedo

Variado. Às 16h. Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

EXPOSIÇÃO

Trieb

Exposição de Thiago Ribeiro com uma série de pinturas com seres humanos, tema caro ao artista, nas mais diversas formas de sexo, raça, numa precisão, ao ponto de criar seres dotados de personalidades. Espaço de Arte La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h30 à 0h; domingos, das 12h às 20h30. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-7944. Até 7 de março.

20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.

Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.

Colonização do Solo Espírito-Santense