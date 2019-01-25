Confira os eventos desta terça-feira (29/01/2019)

BALADA

Beb's Vitória

Ensaio do Léo Lima, com com participação de Kevin Fiorani. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.

Léo Lima Crédito: Blue Films

FESTA

Um beijo pras travesti

No mês em que se comemora a visibilidade trans, o Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (GOLD) vai realizar uma confraternização onde Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans irão celebrar o direito de existir. Sede da GOLD. Av. Florentino Avidos, 502, Edifício Alexandre Buaiz, sala 904 Centro, Vitória. Entrada franca.

EXPOSIÇÃO

Ventos em Vênus movem montanhas

Exposição de Tete Rocha, que propõe o estudo poético sobre os limites e as potencialidades de representação do corpo. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 13h às 17h. Informações: (11) 98225-6830. Até 3 de fevereiro.

Transpotência

A exposição fotográfica "Transpotências", de Aidê Malanquini retrata o cotidiano de três mulheres trans de diferentes recortes sociais e raciais que residem em Vitória. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 28 de fevereiro.

25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação

Variações

Exposição de pintura que reúne artistas capixabas com estilos diferentes. Abstração geométrica e lírica, pintura de gênero. Casa de Stael. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 9h às 18h. Informações: (27) 99787-3269. Até 31 de janeiro.

César Lima Naif

Exposição de arte naïf do artista capixaba César Lima, que explora motivos religiosas, os monumentos históricos capixabas e a fé popular. Galeria de Artes Casarão. Rua Getúlio Vargas, 37, Centro, Viana. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 13 de fevereiro.

20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.

Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.

Colonização do Solo Espírito-Santense

A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.

Sala de Arqueologia da Serra