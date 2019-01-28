Confira os eventos desta terça (29/01)

BALADA

Léo Lima Crédito: Blue Films

Beb’s Vitória

“Ensaio do Léo Lima”, com Léo Lima e participação de Kevin Fiorani.

Quando: 18h.

Onde: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória.

Quanto: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h).

Informações: (27) 99641-8261.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Com Rian & Rodrigo, Breno & Bernardo e Richard Viana.

Quando: 19h.

Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 99810-4312.

Pinguim Music Bar

Forró da Pinguim, com Trio Clandestino e participação de Alex Corrente.

Quando: 18h.

Onde: Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha.

Quanto: gratuita (até 19h30); R$ 10 (após 19h30).

Informações: (27) 99645-7828.





EXPOSIÇÃO

25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação

Transpotências

Exposição fotográfica de Aidê Malanquini com curadoria de Luara Monteiro que retrata o cotidiano de três mulheres trans de diferentes recortes sociais e raciais que residem em Vitória. Palácio da Cultura Sonia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 28 de fevereiro.

Ventos em Vênus movem montanhas, de Tete Rocha Crédito: Rodrigo Barreto

Ventos em Vênus movem montanhas

Exposição de Tete Rocha, que propõe o estudo poético sobre os limites e as potencialidades de representação do corpo. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 13h às 17h. Informações: (11) 98225-6830. Até 3 de fevereiro.

Variações

Exposição de pintura que reúne artistas capixabas com estilos diferentes. Abstração geométrica e lírica, pintura de gênero. Casa de Stael. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 9h às 18h. Informações: (27) 99787-3269. Até 31 de janeiro.

César Lima Naif

Exposição de arte naïf do artista capixaba César Lima, que explora motivos religiosas, os monumentos históricos capixabas e a fé popular. Galeria de Artes Casarão. Rua Getúlio Vargas, 37, Centro, Viana. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 13 de fevereiro.

Brisa do Mar Crédito: Renata Vale

Brisa do Mar

Exposição fotográfica de Renata Vale com 12 obras expostas que captam o espírito de estar à beira-mar. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-0307. Até 1º de fevereiro.

Museu Vale, em Vila Velha: peça integrante da Exposição 20/20, em comemoração aos 20 anos do Museu Vale, que reúne 20 artistas do Espírito Santo para exporem suas obras Crédito: Pedro Permuy

20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.

Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.