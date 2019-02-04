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Confira os eventos desta terça (05/02)

Publicado em 

04 fev 2019 às 14:20

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 14:20

FESTA
Raiz da Mata Crédito: Patrick Costa
Som de Fogueira
Com Raiz da Mata e Som de Fogueira. Às 19h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
BALADA
Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Terça Prime” com Bruno Macedo e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
MÚSICA AO VIVO
Jazz na Curva
Jazz, com Sergio Rouver, Gabriel Ruy e Paulo Sodré. Às 20h. Braseiro da Ilha. Av. José Miranda Machado, Ilha do Boi, Vitória. Couvert: R$ 10.
Thiago Pedroli
Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3222-3074.

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