Confira os eventos desta sexta-feira (25/01)

SHOW

Anitta Crédito: Eduardo Bravin

Anitta e Harmonia do Samba

Quando: 22h.

Onde: Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari.

Quanto: de R$ 70 (frontstage/meia) a R$ 1.000 (mesa ouro/camarote).

João Victor e Vinicius Crédito: Deive Poltronieri

João Victor e Vinicius

Lançamento do novo EP.

Quando: 23h.

Onde: Área de Eventos, Barra do Sahy, Aracruz.

Quanto: aberto ao público.

FESTIVAL

Caio Metteoro Crédito: Larissa Oliveira

Mar da Música

Com Zé Maria, Léo Norbim, Metteoro e Duo Mudo.

Quando: Às 18h.

Onde: Praia de Camburi, próximo ao SOE, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: Aberto ao público.

Vila Velha Verão 2019

Rafael Silva e Trio Miopia.

Quando: 19h.

Onde: Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: aberto ao público.

Hs Responsa.

Quando: 19h30.

Onde: Pracinha De Paul, Rua da Lancha, 182, Paul, Vila Velha.

Quanto: aberto ao público.

Verão Itapemirim 2019

Banda Capricho e Gang Lex.

Quando: 21h.

Onde: Palco de Itaoca, Praia de Itaoca, Itapemirim.

Quanto: aberto ao público.

Verão Anchieta 2019

Banda Projeto Paralelo 80 e Banda Augê.

Quando: 21h.

Onde: Balneário de Castelhanos, Anchieta.

Quanto: aberto ao público.

Marcelo Ribeiro e Banda e Banda Pele Morena.

Quando: 21h.

Onde: Praia Central, Centro, Anchieta.

Quanto: aberto ao público.

Banda Talentos e Banda Esquenta Saia.

Quando: 21h.

Onde: Praça da Sereia, Ubu, Anchieta.

Quanto: aberto ao público.

Banda Sambadorar e Luau de Verão, com David Babim e Wender Dalto.

Quando: 20h.

Onde: Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta.

Quanto: aberto ao público.

BALADA

Bolt

Baile do Fibonacci.

Quando: 23h.

Onde: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria).

Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

De Alta: Embrazado no 150bpm.

Quando: 22h.

Onde: Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h).

Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Cento ihh 50.

Quando: 21h.

Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria).

Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Open Bar Drinks, com Chains Of Soul e Rocket King.

Quando: 22h.

Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Quanto: R$ 30 (meia/ lista); R$ 60 (inteira).

Informações: (27) 98116-3325.

Liverpub Vitória

Tributo ao Linkin Park, com Banda BR 07, e ao Charlie Brown Jr, com Beat Locks.

Quando: 22h.

Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).

Informações: (27) 99944-1204.

Beowülf Crédito: João Paulo Pinheiro

Moke Beach House

Encerramento Temporada Verão, com Beowülf, Nith, Overtronik, Jeff Ueda e Cael.

Quando: 23h.

Onde: Rua Castelo, 18, Ipiranga, Guarapari.

Quanto: R$ 20.

Informações: (27) 99730-4903.

Wanted Pub

“Toca o berrante, aê!” com Willer Primavera e Rickson Maioli.

Quando: Às 21h.

Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).

Informações: (27) 99824-0486.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo.

Quando: 19h.

Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto: R$ 10.

Informações: (27) 99810-4312.

Léo Lima Crédito: Blue Films

Vitrine Music Bar

"SEEEXTA!", com Léo Lima e Dione & Thiago.

Quando: 21h.

Onde: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo).

Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Clube do Forró

Com o projeto “Forrózinho Retrô”.

Quando: 21h.

Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 20h30); R$ 25 (após 20h30).

Informações: (27) 3019-0860.

Noite das Rainhas

Coroação da nova rainha da Boa Vista, a Fabíola Monteiro, com participações de Pega no Samba, Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa e DJ Erick Alves.

Quando: 21h30.

Onde: GRES Independente de Boa Vista. Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica.

Quanto: R$ 10 (2º lote).

Informações: (27) 99925-1116.

MUG Recebe: Novo Império

Com Baianas, Passistas, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira e DJ Pato.

Quando: 20h.

Onde: Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha.

Quanto: R$ 15.

Informações: (27) 99889-1209.

Samba Pra Quem Gosta De Samba

Com Eros Fidelis da Portela (RJ) convida Elen Nara, Zizinha e Simone Devens.

Quando: 18h.

Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 15.

Informações: (27) 3222-3074.

MÚSICA AO VIVO

Andrea Ramos

Quando: 19h30.

Onde: Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 3314–5000.

Dois Saxtenores no Jazz

Jazz.

Quando: 20h.

Onde: 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 30.

Informações: (27) 99502-0244.

Rogerinho do Cavaco

Samba.

Quando: 21h.

Onde: Pizzaria Du Balta. Av. Praiana, 1345, Praia do Morro, Guarapari.

Quanto: R$ 5.

Felipe Soares

Variado.

Quando: 18h30.

Onde: Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 3019-6336.

Marcus Macedo

Variado.

Quando: 20h.

Onde: Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: R$ 5.