Confira os eventos desta sexta-feira (25/01)

SHOW
Anitta e Harmonia do Samba
Quando: 22h.
Onde: Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari.
Quanto: de R$ 70 (frontstage/meia) a R$ 1.000 (mesa ouro/camarote).
João Victor e Vinicius
Lançamento do novo EP.
Quando: 23h.
Onde: Área de Eventos, Barra do Sahy, Aracruz.
Quanto: aberto ao público.
FESTIVAL
Mar da Música
Com Zé Maria, Léo Norbim, Metteoro e Duo Mudo.
Quando: Às 18h.
Onde: Praia de Camburi, próximo ao SOE, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: Aberto ao público.
Vila Velha Verão 2019
Rafael Silva e Trio Miopia.
Quando: 19h.
Onde: Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: aberto ao público.
Hs Responsa.
Quando: 19h30.
Onde: Pracinha De Paul, Rua da Lancha, 182, Paul, Vila Velha.
Quanto: aberto ao público.
Verão Itapemirim 2019
Banda Capricho e Gang Lex.
Quando: 21h.
Onde: Palco de Itaoca, Praia de Itaoca, Itapemirim.
Quanto: aberto ao público.
Verão Anchieta 2019
Banda Projeto Paralelo 80 e Banda Augê.
Quando: 21h.
Onde: Balneário de Castelhanos, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
Marcelo Ribeiro e Banda e Banda Pele Morena.
Quando: 21h.
Onde: Praia Central, Centro, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
Banda Talentos e Banda Esquenta Saia.
Quando: 21h.
Onde: Praça da Sereia, Ubu, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
Banda Sambadorar e Luau de Verão, com David Babim e Wender Dalto.
Quando: 20h.
Onde: Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
BALADA
Bolt
Baile do Fibonacci.
Quando: 23h.
Onde: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria).
Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
De Alta: Embrazado no 150bpm.
Quando: 22h.
Onde: Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h).
Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Cento ihh 50.
Quando: 21h.
Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria).
Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Open Bar Drinks, com Chains Of Soul e Rocket King.
Quando: 22h.
Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quanto: R$ 30 (meia/ lista); R$ 60 (inteira).
Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Tributo ao Linkin Park, com Banda BR 07, e ao Charlie Brown Jr, com Beat Locks.
Quando: 22h.
Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Informações: (27) 99944-1204.
Moke Beach House
Encerramento Temporada Verão, com Beowülf, Nith, Overtronik, Jeff Ueda e Cael.
Quando: 23h.
Onde: Rua Castelo, 18, Ipiranga, Guarapari.
Quanto: R$ 20.
Informações: (27) 99730-4903.
Wanted Pub
“Toca o berrante, aê!” com Willer Primavera e Rickson Maioli.
Quando: Às 21h.
Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo.
Quando: 19h.
Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.
Quanto: R$ 10.
Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
"SEEEXTA!", com Léo Lima e Dione & Thiago.
Quando: 21h.
Onde: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo).
Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Clube do Forró
Com o projeto “Forrózinho Retrô”.
Quando: 21h.
Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 20h30); R$ 25 (após 20h30).
Informações: (27) 3019-0860.
Noite das Rainhas
Coroação da nova rainha da Boa Vista, a Fabíola Monteiro, com participações de Pega no Samba, Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa e DJ Erick Alves.
Quando: 21h30.
Onde: GRES Independente de Boa Vista. Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica.
Quanto: R$ 10 (2º lote).
Informações: (27) 99925-1116.
MUG Recebe: Novo Império
Com Baianas, Passistas, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira e DJ Pato.
Quando: 20h.
Onde: Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha.
Quanto: R$ 15.
Informações: (27) 99889-1209.
Samba Pra Quem Gosta De Samba
Com Eros Fidelis da Portela (RJ) convida Elen Nara, Zizinha e Simone Devens.
Quando: 18h.
Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 15.
Informações: (27) 3222-3074.
MÚSICA AO VIVO
Andrea Ramos
Quando: 19h30.
Onde: Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: entrada gratuita.
Informações: (27) 3314–5000.
Dois Saxtenores no Jazz
Jazz.
Quando: 20h.
Onde: 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 30.
Informações: (27) 99502-0244.
Rogerinho do Cavaco
Samba.
Quando: 21h.
Onde: Pizzaria Du Balta. Av. Praiana, 1345, Praia do Morro, Guarapari.
Quanto: R$ 5.
Felipe Soares
Variado.
Quando: 18h30.
Onde: Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Quanto: entrada gratuita.
Informações: (27) 3019-6336.
Marcus Macedo
Variado.
Quando: 20h.
Onde: Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 5.
Informações: (27) 3141-9100.