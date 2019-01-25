Confira os eventos desta sexta-feira (01/02/2019)

FESTA

Baile Voador

O “Baile Voador Festival” vai abrir a temporada de carnaval com ÀTTOOXXÁ, Mc Pocahontas, BatuQdellas, Los Noronha, Bota Som, Som de Fogueira e Gabriela Brown. Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 120 (camarote/ inteira/ 1º lote).





Bloco BatuQdellas Crédito: Barbara Zanett/Divulgação

BALADA

Bolt

Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Spellunca Music House

Com Dan Abranches. Às 20h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Informações: (28) 99935-8648.

Fluente

Combate. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.





Stone Pub

Sexta. Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Liverpub Vitória

Festa anos 80 com a banda Replay. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Toca o berrante, aê!” com Léo Lima e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Correria Music Bar

Forró em Dose Dupla, com Trio Maracá e Trio Havengar. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

Pindorama de Verão

Com os Djs Casado, Gustavo Txai, Karine Nunes e Renato Vervloet. Às 17h. Ponte da Passagem. Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita.

Sexta Sound #6

Com Budah e DJs Gegeo e Puã Elétrica. Às 18h. OParque. Rua Sete de Setembro, 493. Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3207-3446.





CARNAVAL

Grazzi Brasil

Abre-Alas. Às 20h. Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Ingressos: R$ 10.

Boa Vista recebe Jucutuquara

Encontro entre escolas. Às 21h30. Independente de Boa Vista. Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica. Entrada: R$ 5 (antecipado); R$ 10 (portaria). Informações: (27) 99925-1116.

FESTIVAL

Vila Velha Verão 2019

Tarados Em Samba e Salve Luiz. Às 19h. Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha. Aberto ao público.

Verão Manguinhos 2019

Renato Casanova. Às 20h. Av. Atapoã, Manguinhos, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-0784.





MÚSICA AO VIVO

Versão Pirata

Variado. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345.

Anderson Ventura

Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Sol Pessoa e grupo

Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Anderson Cleber

Variado. Às 19h. Moqueka Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Márcia Chagas

Samba e chorinho. Com o show "Samba Autêntico e Choro". Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.





EXPOSIÇÃO

Ventos em Vênus movem montanhas

Exposição de Tete Rocha, que propõe o estudo poético sobre os limites e as potencialidades de representação do corpo. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 13h às 17h. Informações: (11) 98225-6830. Até 3 de fevereiro.

Transpotência

A exposição fotográfica "Transpotências", de Aidê Malanquini retrata o cotidiano de três mulheres trans de diferentes recortes sociais e raciais que residem em Vitória. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 28 de fevereiro.

25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação

Variações

Exposição de pintura que reúne artistas capixabas com estilos diferentes. Abstração geométrica e lírica, pintura de gênero. Casa de Stael. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 9h às 18h. Informações: (27) 99787-3269. Até 31 de janeiro.

César Lima Naif

Exposição de arte naïf do artista capixaba César Lima, que explora motivos religiosas, os monumentos históricos capixabas e a fé popular. Galeria de Artes Casarão. Rua Getúlio Vargas, 37, Centro, Viana. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 13 de fevereiro.

20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.

Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.

Colonização do Solo Espírito-Santense

A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.

Sala de Arqueologia da Serra