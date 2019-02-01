Confira os eventos desta sexta (08/02)

SHOW

Silva vai cair na folia e colocar todo mundo para dançar em seu baile Crédito: Breno Galtier

Bloco do Silva

Com Silva, Regional da Nair, Pedro França (Festa Axé-RJ) e Los Noronha. Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 50 (pista/ meia/ 3º lote) a R$ 140 (pista vip/ inteira/ 3º lote).

FESTIVAL

Pátio Beer Festival

Com duo de DJs 3 Reais, às 16h, e com a banda Fixer, às 21h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

MÚSICA AO VIVO

Douglas Lopes

Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Niter, Baco da Cuíca, Flávio, Lucas e Vinícius formam o 522 Crédito: Bárbara Bueno

Banda 522

Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.

Jeferson Passamani

MPB. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Banda AR3

Variado. Às 21h. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.

Close to You

Tributo a Carpenters, com Marcos Modenese e Eliane Gonzaga. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Anderson Cleber

Variado. Às 19h. Moqueka Prime. K4, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 21h. Pizzaria Du Balta. Avenida Praiana, 1345, Praia do Morro, Guarapari. Couvert: R$ 5.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

BALADA

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com La Furia. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).

Bolt

Vai na Creuza. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Funk-A-Holic. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Classic Rock Night, com Shadow, Dr. Stein e Ashburn. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Stone Pub

Latina - RBD. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.





Muddy Brothers venceu o 1º Festival de Rock Crédito: Ciro Trigo

Liverpub Vitória

Muddy Brothers e Rising Bones. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.





Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian e Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.





Dione ENTITY_amp_ENTITYThiago Crédito: Thiago Dariva

Wood´s Vitória

Rony & Ricy, Dione & Thiago e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

"SEEEXTA!", com Claudio Ponttes e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Forró de Vila Velha

Com Mestre Marrom. Às 22h. Juras Bar. Rua Europa, 262, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.

LITERATURA

Coração Estafermo