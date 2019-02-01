Confira os eventos desta sexta (08/02)

SHOW
Bloco do Silva
Com Silva, Regional da Nair, Pedro França (Festa Axé-RJ) e Los Noronha. Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 50 (pista/ meia/ 3º lote) a R$ 140 (pista vip/ inteira/ 3º lote).
FESTIVAL
Pátio Beer Festival
Com duo de DJs 3 Reais, às 16h, e com a banda Fixer, às 21h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
MÚSICA AO VIVO
Douglas Lopes
Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Banda 522
Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Jeferson Passamani
MPB. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Banda AR3
Variado. Às 21h. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.
Close to You
Tributo a Carpenters, com Marcos Modenese e Eliane Gonzaga. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Anderson Cleber
Variado. Às 19h. Moqueka Prime. K4, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h. Pizzaria Du Balta. Avenida Praiana, 1345, Praia do Morro, Guarapari. Couvert: R$ 5.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
BALADA
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com La Furia. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).
Bolt
Vai na Creuza. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Funk-A-Holic. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Classic Rock Night, com Shadow, Dr. Stein e Ashburn. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Stone Pub
Latina - RBD. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Muddy Brothers e Rising Bones. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.
Barrerito Chopperia
Rian e Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Wood´s Vitória
Rony & Ricy, Dione & Thiago e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
"SEEEXTA!", com Claudio Ponttes e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Forró de Vila Velha
Com Mestre Marrom. Às 22h. Juras Bar. Rua Europa, 262, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
LITERATURA
Coração Estafermo
Sexta. Lançamento da coleção de crônicas organizada por Maria Gabriela Veridiano. Às 19h. Polivalente Aquidabã. Rua João Franklin Machado, 40, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.