Confira os eventos desta quinta-feira (24/01)

SHOW

The Rain Crédito: Daniella Spadeto





Nave S.A e The Rain

Quinta Autoral.

Quando: 21h.

Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 15 (até 22h30) e R$ 20 (após 22h30).

Informações: (27) 99944-1204.

AUDIOVISUAL

Documentário Transvivo Crédito: Divulgação/Transvivo

CineDebate Mês do Orgulho Trans

Exibição dos curta-metragens “À Luz do Dia”, “Transvivo” (foto) e “Eu, Mulher”; em seguida, debate com Julia Santigliani, Carlos Eduardo de Melo, Viviana Corrêa e Benjamin Nascimento.

Quando: 19h.

Onde: Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto: entrada gratuita.

HUMOR

Social do Jair Crédito: Victor de Prá





Social do Jair

Com o show Comédia sem Frescuras.

Quando: Às 21h.

Onde: Cervejaria Bradus. Rua Quinze de Novembro, 697, Centro, Vila Velha.

Quanto: R$ 10.

Informações: (27) 99862-5977.

FESTA

Maskavo Crédito: Heron Domingues

Festival de Verão

Edição Lual da Barra, com Maskavo; Reggae Night, com Renato Casanova e Fred Nery; e DJ Sammucca 05.

Quando: 20h.

Onde: Restaurante Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha.

Quanto: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria).

Informações: (27) 99862-3823.

Cantoria no Hostel

Edição Brasilidades, com Victor Perim e Fepas.

Quando: 18h

Onde: Guanaaní Hostel. Rua Coronel Monjardim, 49, Centro, Vitória.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 3233-4455.





BALADA

Fluente

To sofrendo mas to sarrando.

Quando: 21h.

Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: R$ 15.

Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Flame Neon.

Quando: 22h.

Onde: Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h).

Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

Forró do Correria com Black do Acordeon.

Quando: 21h30.

Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Quanto: R$ 10.

Informações: (27) 98116-3325.

Alan Venturim Crédito: Rafael Nick

Barrerito Chopperia

Botecão do Barrerito com Alan Venturin.

Quando: 19h.

Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 99810-4312.

Rômulo Aranttes Crédito: Franco Sarcinelli

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday”, com Mateus Matos & Murilo, Rômulo Aranttes (foto) e Penélope.

Quando: 21h.

Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Informações: (27) 99824-0486.

MÚSICA AO VIVO

Victor Bessiere

Quando: 20h.

Onde: La Dolina Restaurante. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória.

Quanto: R$ 7 (couvert).

Informações: (27) 3207-7944.

André Prando Crédito: RF Assessoria/Divulgação

André Prando

MPB e autorais.

Quando: 20h.

Onde: Alcides Carnes y Tragos. Rua Ignácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: R$ 10 (couvert).

Informações: (27) 3062-1696.

Samba Amigo

Samba de raiz e bossa nova.

Quando: 19h30.

Onde: Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória.

Quanto: entrada gratuita.

Grupo 3 Elementos

Choro.

Quando: 19h.

Onde: Panela Capixaba e Spetacollo, Horto Mercado. Rua Licinio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória.

Quanto: R$ 7 (couvert).

Informações: (27) 3315-0928.

Marcelo Ribeiro Crédito: Vitor Nogueira/ Divulgação

Marcelo Ribeiro

Voz e violão.

Quando: 20h.

Onde: Estalagem Vila Tânia. Rua Antenor Cabral da Silva, 51, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 3762-5272.

Gil Amorim

Quando: 18h.

Onde: Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Quanto: R$ 4,90 (couvert).

Informações: (27) 3141-9100.

Manel Fogo Crédito: Vitor Zorzal

Manel Fogo e Banda

Samba, soul e MPB.

Quando: 20h.

Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 10 (couvert).

Informações: (27) 3222-3074.

Rodrigo Carneiro

Pop rock.

Quando: 20h.

Onde: Raiz do Canto Gastropub e Beergarden. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória.

Quanto: R$ 10 (couvert).

Informações: (27) 3215-5329.

EXPOSIÇÃO





Trieb

Exposição de Tiago Ribeiro com uma série de pinturas com seres humanos, tema caro ao artista, nas mais diversas formas de sexo, raça, numa precisão, ao ponto de criar seres dotados de personalidades. Espaço de Arte La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro Republica, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h30 às 0h; domingos, das 12h às 20h30. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-7944. Até 7 de março.



Ventos em Vênus movem montanhas

Exposição de Tete Rocha, que propõe o estudo poético sobre os limites e as potencialidades de representação do corpo. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 13h às 17h. Informações: (11) 98225-6830. Até 3 de fevereiro.



Variações

Exposição de pintura que reúne artistas capixabas com estilos diferentes. Abstração geométrica e lírica, pintura de gênero. Casa de Stael. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 9h às 18h. Informações: (27) 99787-3269. Até 31 de janeiro.



César Lima Naif

Exposição de arte naïf do artista capixaba César Lima, que explora motivos religiosas, os monumentos históricos capixabas e a fé popular. Galeria de Artes Casarão. Rua Getúlio Vargas, 37, Centro, Viana. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 13 de fevereiro.



Brisa do Mar

Exposição fotográfica de Renata Vale com 12 obras expostas que captam o espírito de estar à beira-mar. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-0307. Até 1º de fevereiro.



20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.



Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.



Colonização do Solo Espírito-Santense

A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.



Sala de Arqueologia da Serra

Vestígios de ossos, conchas, pedras, mapas de sítios arqueológicos e linha do tempo apresentando hábitos, costumes e a fauna da região da Serra que datam mais de 5000 anos. Centro de Educação Ambiental do Condomínio Alphaville Jacuhy. Rodovia do Contorno, km 275, BR 101, Carapina, Serra. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Entrada gratuita. Permanente.

