Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Confira os eventos desta quinta-feira (07/02)

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 18:09

FESTA
Victor Bessiere Crédito: Frederic Gresse

Sagui Jam Sessions

Com Victor Bessiére e Amanita Flying Machine. Às 18h30.
Bravo Estúdio.
Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória.
Entrada gratuita. Informações:
(27) 99576-6417.

BALADA
Stone Pub
Hungover Funk. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Eu sou Rolezeira. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Forró do Correria com João Victor do Acordeon. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Quinta disco com Flávio Nunes. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê do Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Rômulo Aranttes Crédito: Franco Sarcinelli

Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Willer Primavera, Rômulo Aranttes e DJ Alec Bachetti. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Toro Club
Toro House, com Gamatech. Às 23h59. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Músico André Prando Crédito: Stefany Pollak
André Prando
Autorais e cover de Alceu Valença. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Artur Nogueira
Forró. Às 21h. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime, Quiosque 4. Orla de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacullo e Panela Capixaba. Rua Licinio do Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.
Samba Amigo
Samba. Às 19h30. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados