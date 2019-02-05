Confira os eventos desta quinta-feira (07/02)

FESTA
Sagui Jam Sessions
Com Victor Bessiére e Amanita Flying Machine. Às 18h30.
Bravo Estúdio.
Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória.
Entrada gratuita. Informações:
(27) 99576-6417.
BALADA
Stone Pub
Hungover Funk. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Eu sou Rolezeira. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Forró do Correria com João Victor do Acordeon. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Quinta disco com Flávio Nunes. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê do Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Willer Primavera, Rômulo Aranttes e DJ Alec Bachetti. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Toro Club
Toro House, com Gamatech. Às 23h59. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
André Prando
Autorais e cover de Alceu Valença. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Artur Nogueira
Forró. Às 21h. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime, Quiosque 4. Orla de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacullo e Panela Capixaba. Rua Licinio do Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.
Samba Amigo
Samba. Às 19h30. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita.