Confira os eventos desta quarta (30/01)

BALADA

Beb’s Vitória

Forró do Beb’s.

Quando: 18h.

Onde: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória.

Quanto: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h).

Informações: (27) 99641-8261.

Barbara Greco Crédito: Arthur Tavares

Barrerito Chopperia

Forró de verão com Rafael Boca, Bárbara Greco e João Vitor do Acordeon.

Quando: 19h.

Quando: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 99810-4312.





MÚSICA AO VIVO

Fábio Guerra

Variado.

Quando: 19h.

Onde: Moqueka Prime. Quiosque 4, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: R$ 5.

rodrigo e cecitonio Crédito: LINO FELETTI

Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”.

Quando: 18h.

Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quanto: entrada gratuita.

Informações: (27) 3222-3074.





EXPOSIÇÃO

25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação

Transpotências

Exposição fotográfica de Aidê Malanquini com curadoria de Luara Monteiro que retrata o cotidiano de três mulheres trans de diferentes recortes sociais e raciais que residem em Vitória. Palácio da Cultura Sonia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 28 de fevereiro.

Trieb, Mulher de cabelhos curtos Crédito: Thiago Ribeiro

Trieb

Exposição de Thiago Ribeiro com uma série de pinturas com seres humanos, tema caro ao artista, nas mais diversas formas de sexo, raça, numa precisão, ao ponto de criar seres dotados de personalidades. Espaço de Arte La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h30 à 0h; domingos, das 12h às 20h30. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-7944. Até 7 de março.

Ventos em Vênus movem montanhas, de Tete Rocha Crédito: Rodrigo Barreto

Ventos em Vênus movem montanhas

Exposição de Tete Rocha, que propõe o estudo poético sobre os limites e as potencialidades de representação do corpo. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 13h às 17h. Informações: (11) 98225-6830. Até 3 de fevereiro.

Variações

Exposição de pintura que reúne artistas capixabas com estilos diferentes. Abstração geométrica e lírica, pintura de gênero. Casa de Stael. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 9h às 18h. Informações: (27) 99787-3269. Até 31 de janeiro.

César Lima Naif

Exposição de arte naïf do artista capixaba César Lima, que explora motivos religiosas, os monumentos históricos capixabas e a fé popular. Galeria de Artes Casarão. Rua Getúlio Vargas, 37, Centro, Viana. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Até 13 de fevereiro.

Brisa do Mar Crédito: Renata Vale

Brisa do Mar

Exposição fotográfica de Renata Vale com 12 obras expostas que captam o espírito de estar à beira-mar. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-0307. Até 1º de fevereiro.

Museu Vale, em Vila Velha: peça integrante da Exposição 20/20, em comemoração aos 20 anos do Museu Vale, que reúne 20 artistas do Espírito Santo para exporem suas obras Crédito: Pedro Permuy

20/20

Comemorando os 20 anos do Museu Vale, serão expostas 75 obras de 20 artistas: Andréia Falqueto, Bruno Zorzal, Elton Pinheiro, Fernando Augusto, Fredone Fone, Gabriel Borém, Helio Coelho, Jocimar Nalesco, Juliana Pessoa, Leo Benjamim, Luciano Feijão, Luiz Felipe Porto, Miro Soares, Poliana Dalla, Rafael Pagatini, Re Henri, Rick Rodrigues, Sandro Novais, Thiago Arruda e Vilar. Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 24 de fevereiro.

Bem de Perto Crédito: Carol Almeida

Bem de Perto

Exposição fotográfica coletiva que reúne fotografias de um grupo de profissionais que durante seis meses percorreram as oito comunidades do Território do Bem em busca de belezas que passam despercebidas no cotidiano de seus moradores e da cidade. Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: diariamente, de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.

Colonização do Solo Espírito-Santense

A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.

Sala de Arqueologia da Serra