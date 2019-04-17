Concertos, baladas e stand-up nesta quarta (17/04)

CONCERTO
Concerto de Páscoa
Concerto da Orquestra Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
5ª Sinfônica – Concerto para um Rei
Concerto da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses). Às 20h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Bárbara Greco. Às 18h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuita (até às 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
HUMOR
Espírito Comédia
Show de stand-up comedy. Às 20h45. Longe de Casa Botequim. Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 98142-4682.
MÚSICA AO VIVO
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Banda 7+
Variado. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
LITERATURA
Painel Literário
Com Maria Gabriela Verediano e Luisa Soresini. Às 19h. Sala da Palavra, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.